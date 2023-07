Martedì 25 Luglio 2023, 23:13

Torna in azione la banda dell’auto ariete. Si tratta di professionisti delle “spaccate”: nel giro di cinque minuti riescono a mettere a segno colpi in banca ma anche in gioielleria. All’alba di martedì si sono materializzati davanti allo sportello di Banca Intesa all’angolo di via Nomentana con Casale di San Basilio. I banditi sono entrati in azione alle 5 del mattino. Qualche giorno prima avevano rubato una Fiat Bravo che, appunto, hanno usato come auto ariete contro una vetrata della banca. Un bandito è salito sull’auto rubata e dopo averla mandata su di giri l’ha catapultata contro la vetrata che è andata in mille pezzi. Qui scatta la rapina che deve essere ad orologeria. Infatti, il boato prodotto dall’auto contro il vetro sveglia i residenti e subito partono le telefonate al 112. I professionisti del crimine agiscono in pochi minuti proprio per evitare di essere sorpresi dall’arrivo delle forze dell’ordine. In questo caso i rapinatori sono fuggiti con una cassa che conteneva 10.000 euro. Sono anche riusciti a forzare una porta blindata, ma sembra che non abbiano trovato soldi. Quindi, sono fuggiti a bordo di un’altra auto di grossa cilindrata riuscendo a far perdere le loro tracce.

FURTI IN SERIE

Si tratta del ventesimo colpo del genere che accade a Roma nel giro di pochi mesi. La banda, per fuggire, usa spesso un’Audi: un’auto veloce, probabilmente truccata. Sembra che qualche pattuglia delle forze dell’ordine sia riuscita ad incrociarla ma poi è stata seminata, troppo potente l’auto dei rapinatori.

Pochi giorni fa, i banditi avevano colpito in una gioielleria di San Giovanni. Anche in questo caso hanno usato un’auto per ariete. In pochi minuti hanno razziato i gioielli, poi la fuga su un’auto potente. È anche accaduto che in una notte, la banda dell’ariete abbia colpito tre diversi obiettivi fra banche e gioielleria.

FUGHE VELOCI

Sono gli uomini della squadra mobile ad indagare. Gli agenti potrebbero individuare i banditi nell’arco di poco. Gli investigatori, in un recente passato, hanno arrestato questo tipo di criminali. Ed è possibile che qualcuno di loro sia tornato in azione. Se così fosse la banda avrebbe le ore contate. La caratteristica di questo gruppo è l’autista che guida un’auto potente e truccata. È proprio l’autista che determina il successo della banda. Lui deve essere bravo a fare perdere subito le tracce.

Gli investigatori stanno controllando alcuni garage in periferia. Potrebbero trovare l’Audi truccata usata tante volte per compiere i raid in banche e gioiellerie. Se fosse trovata l’auto dei banditi l’indagine potrebbe essere ad una svolta.