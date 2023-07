Martedì 25 Luglio 2023, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 11:15

Rapinatori pericolosi e seriali scatenati, anche ai danni degli anziani. Come la donna di 71 anni che usciva dal centro commerciale all'Aurelio, trascinandosi piano usando il bastone. I due banditi non si sono fatti scrupoli: uno ha bloccato l'anziana alle spalle, mentre l'altro le ha strappato la catenina d'oro. La rapina è avvenuta sabato pomeriggio al centro commerciale Aura in via di Valle Aurelia. I due hanno agito credendo di rimanere impuniti come gli era capitato altre volte. Invece, questa volta, i banditi si sono trovati bloccati da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari hanno chiesto rinforzi e così i criminali sono stati ammanettati e portati in caserma. Si tratta di un tunisino e di un algerino di 17 e 20 anni, con precedenti penali, senza fissa dimora, rapinatori seriali.

Escalation

Le indagini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è stata un caso, quindi, la presenza dei carabinieri vicino al centro commerciale. Si erano verificati altre rapine nei giorni precedenti e così se ne sono occupati i carabinieri di zona, quelli della stazione Madonna del Riposo. I militari si erano accorti che nel giro di due mesi erano aumentate le denunce per rapina nel centro commerciale. Si erano verificati almeno 5 colpi con le stesse caratteristiche. Le vittime avevano descritto i due rapinatori molto giovani e dalla pelle scura. Ecco allora che gli uomini dell'Arma hanno intensificato i controlli del centro.«Per fortuna che siete intervenuti - ha detto la signora di 71 anni agli investigatori -. Mi sono spaventata a morte. Quei due mi hanno bloccata da dietro. Io non capivo che cosa stesse accadendo. Poi, uno dei due mi ha strappato la catenina. Si tratta di un gioiello che ha uno scarso valore economico. Ma a me ricorda i miei cari. Se me l'avessero rubata sarebbe stato un bel danno morale. Vi ringrazio molto che li avete presi e mi avete restituito la catenina».Ora gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le dinamiche delle altre rapine. Vittima dei due sarebbe stata un'altra donna, anche lei aggredita all'uscita del centro commerciale. I banditi l'hanno fatta cadere a terra per poi rapinarle la borsa. Sempre il tunisino e l'algerino, inoltre, avrebbero rapinato alcuni minori che si radunano fuori dal centro. Proprio queste rapine fotocopia hanno spinto i carabinieri ad intensificare i controlli nella zona. I militari hanno agito con auto "civette" proprio per avere l'effetto sorpresa. Poi hanno stabilito che i carabinieri del Nucleo Radiomobile avrebbero fatto più passaggi vicino al centro commerciale. Piano piano gli investigatori hanno fatto terra bruciata ai ricercati. Proprio sabato pomeriggio una pattuglia dei carabinieri ha visto la rapina alla signora. I militari hanno portato su di giri il motore ed hanno raggiunto i fuggitivi. I due hanno detto che non centravano nulla, ma per i carabinieri è stato facile provare la loro responsabilità. Uno di loro, infatti, aveva in tasca la catenina appena rapinata. Gli investigatori hanno anche sequestrato dei filmati all'interno delle telecamere della zona. Anche da qui potrebbero venire elementi fondamentali che provano la responsabilità dei due criminali. Intanto, gli arresti sono stati convalidati. Il tunisino di 17 anni è stato portato nel centro per minori Virginia Agnelli. L'algerino di 20 anni, invece, si trova nel carcere di Casal del Marmo.