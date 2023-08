Giovedì 3 Agosto 2023, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 09:28

La banda dei ladri di pneumatici ha tentato l’ultimo colpo, la scorsa notte. L’ennesimo blitz volevano portarlo a termine in via Ida Baccini, nel quartiere Talenti, ma sono stati sorpresi in strada mentre intenti a smontare le ruote di una macchina. Alcuni cittadini, insospettiti da insoliti rumori, hanno notato tre ragazzi che stavano armeggiando sugli pneumatici di una autovettura parcheggiata regolarmente e hanno allertato il 112. Sul posto è una giunta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che ha raggiunto e bloccato i tre cittadini albanesi, tra 20 e 23 anni, dopo un breve inseguimento.

Da una perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato il materiale (arnesi) da scasso utilizzato dalla banda per mettere a segno i colpi. I tre arrestati sono stati portati via dai carabinieri e condotti in caserma. Sono in attesa del processo per direttissima e dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso.