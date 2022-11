Antenna visibile a chilometri di distanza spunta su palazzo a Fidene. I residenti: «Non è autorizzata»

Molti residenti della borgata Fidene vedendola hanno pensato fosse un scherzo di Halloween: “Dolcetto o scherzetto?”. Ma Antonio tra i primi a interessarsi ha esclamato «Nessuno ce l’ha ha chiesto». Stiamo parlando di un’antenna sorta dal nulla su un palazzo che troneggia in bellavista ed è visibile a chilometri di distanza. Siamo in via San Gimignano 13 dove un’antenna (probabilmente di un gestore telefonico dicono, una stazione radio base 5G completa, ndr) ma non autorizzata è spuntata sul palazzo.

Gli abitanti arrabbiati e increduli si sono dati subito da fare e hanno raccolto più di mille firme in pochissimo tempo. «Mi hanno chiamato allarmati - dice Antonio Russo un sindacalista della Cisl - abito anche io da questi parti ma non pensavo si arrivasse a fare tanto». Il 29 agosto scorso ci fu il via ai lavori di installazione dell’ antenna sull’edificio con l’autorizzazione approvata dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (DPAU) con una delibera del 28/01/2022 che informava i cittadini all’insaputa però di tutti i residenti che hanno prontamente richiesto subito l’intervento della Polizia Roma Capitale e dei Carabinieri della Stazione di Fidene Colle Salario per far verificare la situazione e valutare eventuali infrazioni che sono intervenuti redigendo i verbali relativi al sopralluogo.

Contemporaneamente hanno hanno costituito il Comitato No antenna San Gimignano Fidene e attivato una raccolta firme che tutt’ora prosegue. Nel contempo sono partite da alcuni amministratori dei condomini adiacenti l’edificio diffide all’azienda ai proprietari e all’amministratore del condominio 13 a procedere ad altre installazioni oltre a quello già in essere, seguiti da esposti a Polizia Roma Capitale, Carabinieri e Arpa. Sembrerebbe che l’azienda abbia installato una stazione radio 5G all’insaputa e contro la volontà dei Residenti della zona e sembrerebbe anche in assenza della documentazione necessaria (la sanatoria dell’edificio). «Nei prossimi giorni ci saranno gli sviluppi - conclude Antonio Russo - nessuno è contro la tecnologia l’importante che si faccia nella legalità e in trasparenza e sembra che qui è venuta a mancare sia l’una in assenza di alcuni permessi che l’altra perché i residenti non ne sapevano nulla».