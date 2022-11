Roma, attivisti bloccano il Grande Raccordo Anulare: dove sono i disagi

Una decina di minuti è durato, anche questa mattina, il blocco degli ambientalisti del Grande Raccordo Anulare di Roma. Gli attivisti di Ultima Generazione sono scesi sulle corsie nell'anello interno nei pressi dell'area di servizio di selva Candida.

In tutto sei persone che con i soliti striscioni hanno fermato alle 8.30 il traffico di auto e mezzi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Settebagni e i loro colleghi della commissariato di zona.

I sei sono stati portati in commissariato per la solita prassi di identificazione e notifica di provvedimenti. Gli ambientalisti, le loro iniziative, intendono portare alla ribalta la necessità di interrompere la produzione di energia da fonti non rinnovabili.