Alessandra Pappalardo, ritrovata la 37enne scomparsa a Montesacro due giorni fa

E' stata ritrovata Alessandra Pappalardo, 37 anni, residente nel quartiere Montesacro e scomparsa dalla propria abitazione nella tarda mattina di giovedì 8 giugno facendo perdere le tracce. E' stata una volante a rintracciarla - diverse ore dopo - in un centro ippico di viale Tirreno. Alessandra era in stato confusionale ed è stata poi condotta in ospedale. Le sue condizioni di salute erano in generale buone.

Alessandra Pappalardo, donna scomparsa a Roma. La sorella: «Aiutatemi, potrebbe essere in stato confusionale»

La scomparsa

L'allarme era stato lanciato dalla sorella Antonia - ieri - attraverso un post pubblicato su un gruppo facebook. La donna al momento dell'allontamento indossava una maglietta bianca ed un pantalone blu. «Alessandra soffre di disturbi dell'umore ( non altrimenti specificati)», aveva raccontato Antonia al Messaggero. Nella tarda serata di giovedì, intorno alle 19, un signore aveva rinvenuto il portofogli della donna nelle vicinanze della casa di Alessandra e lo aveva restituito alla sua coinquilina. Subìto era scattato l'allarme e immediate le ricerche degli agenti per ritrovarla.