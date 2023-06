Alessandra Pappalardo, donna scomparsa a Roma. La sorella: «Aiutatemi, potrebbe essere in stato confusionale»

È scomparsa, ieri, dopo essere uscita di casa verso l’ora di pranzo, nel quartiere Montesacro dove vive. Lei si chiama Alessandra Pappalardo ed ha 37 anni. La donna - secondo quando scritto in un post su una pagina Facebook - soffrirebbe di depressione e al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca ed un pantalone color blu. Ha i capelli biondi, mossi e gli occhi azzurri.

L'appello della sorella: «Soffre di disturbi dell'umore, aiutateci»

«Alessandra soffre di disturbi dell'umore (non altrimenti specificati) e vive a casa sua», spiega al Messaggero con un tono preoccupato sua sorella Antonia. «Ho segnalato più volte presso l’ospedale - dov’era seguita in forma ambulatoriale - la situazione di solitudine di Alessandra perché noi non abbiamo una possibilità di accudimento totale, se non con l’invalidità e quindi con una badante, che mia sorella non voleva.

Pur avendo ricevuto diversi Tso (trattamenti sanitario obbligatorio, ndr) firmava per uscire e veniva dimessa».

«Io sono sola e - prosegue ancora Antonia - lavoro tutto il giorno. Non abbiamo una persona che si occupi totalmente di Alessandra. Ad oggi, c’è una coinquilina». L’uscita di casa, ieri dopo l’ora di pranzo. «Nessuno si stranisce se mia sorella esce di casa perché è normale, ma ieri sera, intorno alle 19, la sua coinquilina mi ha detto che un signore aveva riportato il portafogli di Alessandra, ritrovato nelle vicinanze dell’abitazione». In passato, Alessandra Pappalardo si era allontanata da casa diverse volte, «ma dopo due ore veniva sempre ritrovata», sottolinea Antonia. Sono in corso le ricerche. «Ora sono trascorse 24 ore e - conclude Antonia - spero che la polizia possa ritrovarla al più presto».

In caso di avvistamento - è scritto sull'appello - si prega di contattare il numero: 327.3686405