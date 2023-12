Giovedì 7 Dicembre 2023, 00:08

Parola d’ordine: gratis. O quasi. E purché sia un trasporto pubblico. Se i commercianti avevano chiesto un allentamento degli orari della Ztl del centro per le feste natalizie, la risposta del Campidoglio è netta: telecamere accese praticamente sempre, dalle sei e mezza di mattina alle 8 di sera, dal lunedì alla domenica. Unica eccezione: varchi con passaggio libero per tutti soltanto il 25 dicembre. Questo è il primo elemento che emerge dal Piano natalizio dei trasporti di Roma per Natale, attivo dall’8 dicembre al 7 gennaio , che è stato presentato ieri dal sindaco, Roberto Gualtieri, e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patané. Le richieste di Confcommercio Roma, avanzate dal presidente Pier Andrea Chevallard pochi giorni fa, almeno su una cosa hanno trovato accoglimento: potenziare buoni e servizi di trasporto pubblico al fine di «avvicinare i romani ai negozi di vicinato».

BUS GRATIS

Tre i giorni in cui il trasporto pubblico romano sarà gratuito: l’8 dicembre, il 17 e il 24. Il Comune prevede di potenziare l’offerta di trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria 10.30-20.30. Per migliorare e velocizzare l’accesso alle vie del centro storico, tornano anche quest’anno le 2 linee circolari gratuite “Free 1” e “Free 2” in partenza la prima da Termini e la seconda da Piazzale dei Partigiani, entrambe dirette verso largo Chigi, attive dalle 9 alle 21, con navette ogni 10 minuti e con parcheggi di scambio - Piastra Termini per la Free 1 e Piazzale dei Partigiani per la Free 2 - a prezzi calmierati. Inoltre per agevolare gli spostamenti all’interno del Centro Storico, il servizio della linea elettrica 100, gratuita per tutto il periodo natalizio, viene esteso con l’attivazione anche nei giorni festivi. Avrà una frequenza di circa 13’.

METRO

Come già anticipato dal Messaggero, da oggi la metro A torna regolare. Almeno per le feste natalizie. Niente più chiusure anticipate alle 21 dalla domenica al giovedì: si torna all’orario consueto, con l’ultima corsa alle 23.30 e, nei weekend, all’una e trenta di notte. «La bella notizia poi - ha detto ancora Gualtieri - è che l’8 dicembre, in leggero anticipo sui 18 mesi previsti, riapre la metro A serale. In tarda primavera ci sarà di nuovo una chiusura per i lavori sull’ultimo tratto Ottaviano-Battistini così da concluderli in tempo per il Giubileo».

TAXI

Capitolo taxi: dall’8 dicembre al 31 dicembre tutti i cittadini maggiorenni potranno usufruire di uno sconto del 50% sul costo di ogni singola corsa Taxi o Ncc: attenzione, al massimo potranno essere scontati 20 euro a viaggio per un massimo di 2 corse al giorno e per un ammontare totale degli sconti che non potrà superare i 400 euro mensili. Per le persone con disabilità, lo sconto sarà del 100 per cento del valore della corsa ma, anche qui, con dei limiti: sconto massimo di 40 euro a viaggio, per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili. Per poterne usufruire occorre registrarsi sul sito buoniviaggioroma.romamobilita.it usando Spid o carta di identità elettronica e pagare la corsa con carta di credito o bancomat.

SHARING

Per il Car Sharing sono previste promozioni sui lunghi noleggi e bonus per i nuovi clienti pari a 20 euro sui futuri noleggi per chi attiva un contratto individuale o famiglia nel periodo 8 dicembre - 7 gennaio.

I SERVIZI NELLE FESTE

Infine, nello specifico: Il 24 dicembre le linee Tpl saranno in servizio fino alle 21. Per le linee notturne di superficie il servizio si svolgerà regolarmente. Il 25 dicembre le linee del TPL saranno in servizio nelle fasce 8:30 - 13:00 e 16:30 - 21:00. Infine, per la notte del 31 dicembre le metro saranno estese fino alle 2:30. A seguire saranno attivate le linee del servizio sostitutivo metroferro, che sarà attivo dalle 2:30 alle 8 circa del 1° gennaio. Le linee di superficie saranno attive fino alle 21 con l’estensione fino alle 02:30 del 1° gennaio per 11 linee che collegano alle metro.

«È un piano importante per i trasporti e la mobilità», ha detto Gualtieri presentando il provvedimento alla stampa. «Si incoraggiano i romani ad andare a fare shopping e a godersi la bellezza del nostro centro storico. I due pilastri del piano sono l’estensione della Ztl, tranne il 25 dicembre, e il forte potenziamento del trasporto pubblico con uno sforzo economico importante di 2 milioni».