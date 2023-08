Isola pedonale e Ztl, confronto sempre più duro: parola alle commissioni

No, le auto in centro «non torneranno mai». Ad assicurarlo è l'assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, all'indomani della seduta di Consiglio comunale in cui la maggioranza ha bocciato la mozione dell'opposizione contro l'ordinanza che il 31 agosto decreterà la fine della sperimentazione dell'isola pedonale nel centro storico e il ritorno della ztl. L'opposizione resta polemica, anche se Di Cocco precisa: «Non è una chiusura all'isola pedonale, bensì a questa sperimentazione, che non ha dato i risultati sperati».

Di Cocco spiega dunque la situazione attuale: «Ora ci sono le commissioni consiliari e saranno le commissioni, auditi tutti gli attori interessati in un processo di partecipazione, a dare le indicazioni. Si vuole una proroga? Sono anche disposto a una proroga, purché sia massimo di tre mesi, perché poi i progetti devono andare avanti». E detta il tempo: «Le indicazioni devono arrivare entro un mese»; ovvero entro quel 31 agosto che decreterà l'attuale termine della sperimentazione. E di quali progetti si tratti lo chiarisce subito: pavimentazione e arredi urbani. «Sono questi progetti, che intendiamo portare avanti, tanto che ci sono fondi da Pnrr per pavimentazione e arredo urbano, a dimostrare che noi vogliamo l'isola pedonale. Lo garantisco: noi non vogliamo che le auto tornino in centro. Ma le commissioni dovranno dare indicazioni sul come: ad esempio, la pavimentazione dove deve essere fatta? Bisogna includere altre strade?». L'assessore infatti prosegue spiegando che «questa sperimentazione è stata un fallimento perché ha rappresentato solo chiudere una strada.

Tutto questo però alla minoranza non basta: «Le deboli aperture di una parte della maggioranza che si è mostrata non contraria alla pedonalizzazione afferma Elettra Ortu La Barbera, segretaria di Lbc non bastano: occorre programmazione, partecipazione e ascolto. Su queste scelte che riguardano la vita di tutti, non solo dei commercianti ma anche della cittadinanza che utilizza il centro della città come luogo di aggregazione, è necessario ascoltare le persone. Ci batteremo affinché questa scelta passi per un processo realmente partecipativo e allargato».

E questo perché, secondo la segretaria, «tornando alla ztl, Latina compie molti passi indietro, in una direzione tra l'altro opposta a quella che invece fanno molte città italiane e europee. Dall'isola pedonale, dunque, non si torna indietro». Sul tema interviene anche il vice segretario del movimento, Alessio Ciotti: «Se vogliamo dare significato al cuore della città, dobbiamo renderlo fruibile sotto diversi aspetti: dobbiamo riempirlo di contenuti, non solo commerciali ma anche culturali, ambientale, aggregativi. L'isola pedonale è oggi una necessità, difesa da comitati e associazioni».

An. Ap.