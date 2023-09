Venerdì nero dei trasporti nel pieno della Ryder Cup

Il prossimo 29 settembre potrà essere un venerdì nero per il trasporto. E per la Capitale è un giorno delicatissimo, visto che si entra nel vivo della Ryder Cup, il grande evento internazionale di golf. Usb-Trasporti ha aderito ad uno sciopero nazionale di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Fasce di garanzia per tutte le corse dei bus sono fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 ed anche per le linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo. La precedente astensione dal lavoro che venne indetta da Usb lo scorso 20 maggio aveva portato un'adesione del 17,6%. Quindi, ci saranno molto probabilmente nuovi disagi.

La 44ma edizione dell'evento sarà ospitata per la prima volta in Italia dal «Marco Simone golf and country club» a Guidonia Montecelio. E per favorire lo spostamento della mole di tifosi, il Comune di Roma ha previsto l'intensificazione della frequenza della Metro B: la cadenza dei treni sarà ogni cinque minuti tra i capolinea Laurentina-Rebibbia. Da Ponte Mammolo, poi, partiranno le navette verso il golf club. Esteso anche il servizio taxi che dalla Capitale arriverà fino all'impianto sportivo con la tariffa fissa di 75 euro per il percorso dalle Mura Aureliane. "Nelle giornate dal 28 settembre al primo ottobre Atac effettuerà controlli e lavori di manutenzione necessari e urgenti su alcuni impianti di illuminazione delle gallerie e linee aeree lungo la B1.

In parallelo verranno revisionati i percorsi loges delle stazioni per migliorare l'orientamento e la sicurezza delle persone con disabilità visiva o ipovedenti. Le quattro stazioni della tratta B1, da Bologna a Jonio, saranno in quei giorni servite con un servizio bus, organizzato con venti navette di ultima generazione e frequenza a cinque minuti", aveva sottolineato l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

In strada

Fino al primo ottobre, dalle 5 alle 22, via Marco Simone sarà chiusa, in entrambi i sensi di marcia, dall’incrocio con via Palombarese all’incrocio con via Bellegra. Negli stessi giorni e orari, chiuso anche il tratto di via Palombarese direzione sud dall’incrocio con via di Parco Azzurro fino all’incrocio con via di Marco Simone. Qui maggiori dettagli.

Linee temporanee Cotral

In occasione della Ryder Cup, per agevolare gli spostamenti da e verso Roma, Cotral ha attivato la linea circolare “S”: Ponte Mammolo – Marco Simone – Ponte Mammolo. La linea sarà attiva fino al 2 ottobre, con esclusione di domenica 1. La linea “S” partirà ogni 20 minuti e andrà ad aggiungersi alla linea Marco Simone – Via Tacito – Ponte Mammolo.