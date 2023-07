Venerdì 28 Luglio 2023, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 07:40

Il giorno dopo la tragedia di mercoledì scorso in via Pontina Vecchia a Ardea in cui ha perso la vita Valentino Restivo, 37 anni, oltre al dolore della famiglia e degli amici, è di nuovo esplosa la rabbia per la pericolosità della strada. Sebbene sia ancora tutta da confermare la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno lavorando gli agenti della polizia locale della cittadina rutula, non sono tuttavia mancate le polemiche dei pendolari che da anni chiedono la messa in sicurezza della vecchia Pontina. «Vedremo cosa emergerà dall'indagine - dice Federico, che vive a Ardea, lavora a Pomezia e tutti i giorni percorre quell'arteria ma al di là delle responsabilità - rimane il fatto che la strada è troppo pericolosa. È rimasta quella di oltre 50 anni fa, quando la 148 ancora non esisteva, ridotta ad accogliere il traffico locale caratterizzato spesso dai mezzi pesanti e mai adeguata alle esigenze di cittadine in continua crescita e ormai non riesce più a sopportare il volume di traffico quotidiano. E non solo. Quando la circolazione sulla statale è bloccata, la Pontina vecchia è spesso utilizzata come alternativa». Una strada a una sola corsia per senso di marcia, con incroci a raso non adeguatamente segnalati, con l'asfalto dissestato in diversi punti, caratterizzata da lunghi rettilinei in cui quasi mai viene rispettato il limite di cinquanta orari. A parte qualche rilevatore di velocità che indica solo l'andatura, per il resto non ci sono velox fissi, né dissuasori. Una strada maledetta, insomma, teatro di tanti incidenti mortali. Come quello di mercoledì in cui ha perso la vita Valentino Restivo che per avere un futuro aveva lasciato la sua Borgetto, un piccolo centro in provincia di Palermo, per trasferirsi ad Albano dove viveva con la moglie e il due figli piccolissimi.

Roma, si ferma con lo scooter in galleria, travolto e ucciso da un furgone: Calogero Palmeri muore sul colpo

Ubriaco invade la corsia opposta e travolge un van: due operai in fin di vita vicino Roma

Valentino lavorava come corriere Amazon. Mercoledì l'uomo era in sella al suo scooter e stava andando verso Aprilia quando è finito contro una Hyundai i10 che stava uscendo da un'area di servizio per immettersi sulla Pontina Vecchia e raggiungere Pomezia. Il conducente al volante dell'utilitaria, 47 anni di Pomezia, si è subito fermato. A nulla è servito l'intervento repentino dei medici del 118 arrivati con un'ambulanza e con l'elisoccorso. Valentino Restivo è morto dopo pochi minuti. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati anche dalla Sicilia. «Il sindaco Luigi Garofalo, la giunta, il presidente del consiglio Alessandro Santoro e il consiglio comunale si stringono al dolore della Famiglia Restivo per la tragica e prematura scomparsa del giovane Valentino Restivo», riportava ieri la pagina ufficiale Facebook del Comune di Borgetto.