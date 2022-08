Stella Mutti, morta a 19 anni in un incidente in moto: al volante un ragazzo ubriaco e drogato

Dramma in Lombardia. Una serata tra giovani fidanzati. Lei, Stella, 19 anni, lui, Ivan 22, vanno ad un concerto del rapper Ernia, nella periferia di Brescia. Finita la musica, salgono sulla moto per tornare a casa, quando intorno all'1.30, entrano in collisione con un'auto che sta davanti a loro, cadono a terra, ma il ragazzo si salva, Stella Mutti invece non ce la fa. Il conducente della macchina, un ragazzo di 25 anni, è risultato positivo all'alcol test e nel sangue sarebbero state riscontrate anche tracce di droga. Nei suoi confronti, però, non è scattata alcuna misura restrittiva - anche se è indagato a piede libero - perché la dinamica dell'incidente non è ancora chiara e non ci sarebbero telecamere nell'area in cui si è verificato l'incidente.

STORIA D'AMORE - I due giovani fidanzati stavano insieme da poco tempo, poco più di un mese ed avevano scelto di trascorrere una calda serata d'agosto cantando ad un concerto. Quando hanno deciso di tornare a casa, sulla strada hanno incontrato un fuoristrada, che secondo le informazioni raccolte dagli agenti di polizia, avrebbe percorso quel tratto a passo d'uomo, sotto i 10 chilometri orari, mentre Ivan alla guida della moto, avrebbe tentato un sorpasso proibito. Secondo un automobilista testimone testimone della scena e dai primi accertamenti della Polstrada, un attimo prima dello scontro mortale, la moto e la jeep erano ferme al semaforo, ma quando è scattato il verde, entrambi sono partiti; la macchina, davanti, dopo alcuni metri avrebbe girato a sinistra, mentre la moto con i due ragazzi in sella, si sarebbe spostata sulla sinistra per effettuare il sorpasso. La caduta sull'asfalto è stata fatale per Stella, che nell'impatto è sbalzata dalla moto. Ivan invece, si è lievemente ferito. Il 25enne alla guida, nel sangue aveva un tasso alcolemico di 1,9 grammi a litro (la soglia limite è dello 0.5).

IL RAPPER - Stella amava viaggiare, parlare lingue straniere e praticare lo yoga. Si era appena diplomata al liceo sportivo di Brescia e prima di proseguire gli studi all'università, aveva il sogno di un anno all'estero, per conoscere il mondo. Tra i messaggi di ricordo della giovane vittima, quello di una delle amiche più strette, Giulia Prandini che, su Instagram, ha scritto: «Mi sembra ieri la prima volta che ti ho incontrata. Due ragazze di 11 e 12 anni pronte a aprtire insieme per l'Inghilterra. Non mi dimenticherò mai di quanto ti piaceva viaggiare, vedere nuovi orrinzonti e conoscere l'inglese. Mi ricordo in camera che mettivi le canzoni di Shawn Mendes, ridendo e scherzando mi dicevi che eri innamorata di lui e che un giorno saresti voluta andare in Canada a trovarlo... Tu Stella sei stata la migliore amica che potessi chiedere, la vita è ingiusta, ora però posso dire che in cielo brilla la stella più bella e luminosa che io abbia mai visto e ti prometto che da oggi in poi ogni volta che guarderò il cielo vedrò te. Ti adoro amica mia, mi manchi tanto».

Sull'account del rapper milanese, Ernia, nelle storie il ricordo della sua giovane fan, morta dopo un suo concerto. «Dopo essere venuta al mio concerto a Brescia, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco. Sono addolorato e non ho parole. Il mio pensiero va alla famiglia e agli amici».