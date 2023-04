Lunedì 3 Aprile 2023, 08:02 - Ultimo aggiornamento: 08:03

Al volante di una Fiat Panda rossa ha travolto un ciclista riducendolo in gravi condizioni ed è scappato, salvo presentarsi poco dopo in polizia con l'intenzione di denunciare il furto della macchina. È successo ieri a Tivoli all'altezza del chilometro 28,300 della Tiburtina, zona Villa Adriana, poco prima delle 9.30. Il conducente, un ventiseienne del posto, è stato incastrato grazie alla nota di ricerca diramata a tutte le forze dell'ordine immediatamente dagli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Antonio D'Emilio. Così quando il giovane si è presentato al commissariato il suo caso è finito subito sotto la lente.

Ad allertare i soccorsi per il ciclista ferito, un romano di 56 anni, sono stati i suoi compagni di pedalata. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Umberto I in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi sarebbe comunque pesante: 50 giorni a causa per diverse fratture.

Secondo una prima ricostruzione l'auto, che procedeva verso Tivoli, nella stessa direzione dei ciclisti, lo avrebbe travolto di spalle. Intanto al commissariato di polizia di Tivoli arrivava l'improbabile denuncia di furto della panda rossa. Ma, davanti alle evidenze comprese la corrispondenza con le notizie apprese dai testimoni, tra cui alcuni numeri della targa - il ventiseienne ha dovuto ammettere il suo coinvolgimento nell'incidente. Il ragazzo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per fuga ed omissione di soccorso e per essersi rifiutato di fare l'alcoltest. La macchina, con gli evidenti segni di investimento sul vetro e sulla fiancata anteriori destri, è stata posto sotto sequestro per tutti gli approfondimenti del caso, da valutare insieme ai rilievi effettuati sul posto dagli agenti della polizia municipale di Tivoli.