Velletri, travolto da un tir mentre attraversa la strada all'uscita da un bar: morto commerciante in pensione

Velletri. Un incidente stradale mortale si è verificato poco dopo le 17.30 su via Roma tratto Appia Nuova, in pieno centro della cittadina dei Castelli Romani. Un uomo di 75 anni, S.Q., ex negoziante del posto, è stato travolto da un Tir guidato da un cittadino romeno 35enne, che non si è accorto che l'anziano stava attraversando la strada appena uscito da un bar.

Il mezzo pesante lo ha travolto e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E' morto nonostante l'arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di Velletri. Dei rilievi si occuano gli agenti della Polizia Locale di Velletri. Il conducente del camion, di una ditta di trasporti di Sangemini (Terni) è stato portato al pronto soccorso del locale ospedale sotto choc. Sarà sottoposto anche all'alcol e drug test come prevedono le normative in caso di omicidio stradale. La strada è chiusa da circa 2 ore con file lungo la via Appia Nuova e via Lata e deviazioni da parte degli agenti della Locale presenti sul posto con più pattuglie.



(Foto Luciano Sciurba)