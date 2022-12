Sciopero trasporti venerdì 16 dicembre, a Roma fermi bus e metro: orari e fasce di garanzia

Mezzi di trasporto a rischio a Roma venerdì 16 dicembre per il nuovo sciopero del trasporto pubblico. Incroceranno le braccia per 4 ore i lvoratori di Atac, Roma Tpl, Cotral, treni Roma - Lido

Sciopero mezzi Roma, orari

Lo sciopero riguarderà Atac e Roma Tpl e durerà 4 ore dalle 20 alle 24. Grantite le corse fino alle 19,59 e quelle in programma dopo la mezzanotte e un minuto. Non saranno poi garantite le corse delle linee bus notturne previste prima della mezzanotte e un minuto. Dopo mezzanotte i servizi torneranno regolari.

Sciopero Cotral

Da dopo le 20, e sino alle 23,59, protesta anche in Cotral e dunque per i pullman che effettuano collegamenti extraurbani e per i treni delle ferrovie Roma-Lido e Roma Nord, ossia la Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Possibili ripercussioni anche nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità: box informazioni alla stazione Termini (dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20) e check point bus turistici di Aurelia (dalle 11 alle 14).

Confcommercio: «Disattivare la Ztl»

«Quest'ennesima protesta unite alle manifestazioni delle scorse settimane stanno rendendo ancora più difficoltosi gli spostamenti in città» dichiara in una nota il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard. «Chiediamo quindi all'Amministrazione - prosegue Chevallard - di disattivare la Ztl per la giornata di venerdì, al fine di permettere ai Romani e ai turisti di spostarsi più agevolmente nella Capitale, in particolare modo a pochi giorni dalle festività natalizie dove il nostro comparto registra il momento di maggior affluenza».

