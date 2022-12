Uil, “​Incontriamoci Ricostruiamo il futuro”: al via l’ottava edizione all’istituto Costaggini

RIETI - Inizierà giovedì 15 dicembre “Incontriamoci, ricostruiamo il futuro, la kermesse della Uil di Rieti e della Sabina Romana giunta quest’anno all’ottava edizione. Format rinnovato e incontri tra sindacato, giovani, politica e società civile. Si inizia al mattino nell’aula magna dell’Istituto Costaggini, dove circa 200 studenti provenienti anche dalle strutture scolastiche di Magliano Sabina e Amatrice, dialogheranno con il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, in un dibattito aperto dal titolo “Il futuro del lavoro: giovani tra sogni e opportunità. Cosa può fare il sindacato”.

I giovani sono il futuro. Ma su di loro troppe nubi si addensano ogni giorno. Troppo incerta è la cornice entro la quale si trovano a vivere e a costruirsi un futuro. Basta un dato: nel 2021 le ragazze e i ragazzi del nostro territorio di età non superiore a 25 anni hanno percepito una retribuzione annua di 7778 euro, che su base mensile si è tradotta in circa 650 euro.Tanto basta per affermare che oggi - quando c'è - il lavoro è sempre più povero e precario. La Uil, attraverso il Segretario Pierpaolo Bombardieri, è impegnata per costruire un futuro migliore per le persone, perché le disuguaglianze sono in forte crescita, la fascia del disagio sociale si sta estendendo sempre più, mentre la ricchezza si sta concentrando nelle mani di pochi. Soltanto migliorando le condizioni di vita di tutte e tutti si può creare una società più giusta, più equa.

Incontriamoci, ricostruiamo il futuro proseguirà alle ore 15 e trenta con il dibattito “Lo sviluppo del territorio per riportare Rieti nel mondo”, coordinato dalla giornalista Emanuela Carlone. Parteciperanno il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il presidente della provincia, Mariano Calisse, il deputato Paolo Trancassini, l’ex deputato Fabio Melilli, Monsignor Domenico Pompili, il vicepresidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. Mentre le conclusioni saranno affidate ad Alberto Civica, Segretario generale della Uil del Lazio.

«Quest’anno, al contrario del tradizionale appuntamento di fine estate, l’ottava edizione si svolge a Dicembre – conclude Alberto Paolucci, Segretario generale della Uil di Rieti e della Sabina Romana – perché la stagione congressuale ci ha tenuti impegnati dall'inizio della primavera fino ad autunno inoltrato. Sono stati mesi intensi, di partecipazione alle scelte future della nostra organizzazione. Scelte che saranno tradotte in pratica il 16 dicembre, quando la Uil insieme con la Cgil si ritroveranno in piazza a Roma per lo sciopero generale contro la legge di Bilancio, che contiene misure insufficienti per la crescita del Paese e che per questo abbiamo definito categoricamente una #ManovraSbagliata».