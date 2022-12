Sciopero benzinai, da oggi a venerdì chiusi i distributori in autostrada: dove si rischia di più

Problemi in vista per chi viaggia in autostrada. Da questa sera, 13 dicembre alle 22 fino alle 22 di venerdì 16 dicembre si fermeranno i lavoratori e gestori delle stazioni di rifornimento in autostrada. Lo sciopero è stato confermato da una nota congiunta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Anisa Confcommercio.

Sciopero benzinai, le ragioni

I benzinai titolari delle stazioni in autostrada chiedono una riforma del sistema dei bandi e delle concessioni «che ci sia un controllo del ministero che verifichi bando per bando la correttezza e l'equità delle gare che sia per la ristorazione o per i servizi forniti all'utente».

Propongono anche un sistema di royalties fisse, "tratta per tratta", che devono essere individuate dal ministero di concerto con le concessionarie. Un sistema completamente diverso rispetto a quello attuale che è basato su quante royalties uno promette di pagare alle concessionarie.

No alle stazioni di servizio ogni 25 chilometri

Per il segretario nazionale della Fegica, poi, «non è gestibile un sistema che prevede aree di servizio ogni 25 chilometri. Poteva andare bene negli anni '60 ma non può andare bene adesso quando con una macchina puoi fare Roma - Milano senza fare rifornimento. Non è più gestibile, non è più un sistema efficiente»

