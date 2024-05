Venerdì 10 Maggio 2024, 06:25

La Race For Cure compie 25 anni e, per questa occasione speciale, a dare il via ufficialmente alla quattro giorni di sport, prevenzione gratuita e solidarietà è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto al Quirinale una delegazione di Komen Italia e, domenica, sarà presente alla partenza della “Corsa per la Vita”. L’appuntamento con il popolo rosa è alle 10 in via Petroselli (Bocca della Verità) per la consueta passeggiata di 2 km e la corsa di 5 km aperte a tutti e alle quali quest’anno si aggiungerà, per la prima volta, una gara di 10 km riservata agli atleti competitivi. Sempre ieri al Circo Massimo è stato inaugurato il grande “Villaggio della Salute” di Komen Italia alla presenza della presidente del Comitato d’Onore della manifestazione, Laura Mattarella, del fondatore Komen Italia, Riccardo Masetti e della presidente Komen Italia, Daniela Terribile. Al taglio del nastro numerosi ospiti istituzionali tra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «Sono trascorsi 25 anni durante i quali il risultato più importante è aver contribuito ad un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, infondendo speranza attraverso la condivisione», ha detto Masetti.

MADRINE

In prima linea per ribadire l’importanza della prevenzione anche le madrine storiche di Komen Italia Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi oltre che il presidente onorario di Race for the Cure, Aurelio De Laurentiis. «È un onore per me essere qui, ho visto crescere l’associazione negli anni e la sua attenzione ad ogni aspetto della vita delle persone - ha detto Laura Mattarella - Credo moltissimo nella prevenzione e sono fiera di dare il mio piccolo contributo a questa causa molto più grande». Per il ministro Schillaci la “Race for the Cure” testimonia, da 25 anni, la vicinanza di Komen Italia alle donne. «Grazie agli enormi progressi della medicina e della scienza è possibile sconfiggere tante malattie considerate prima incurabili. Lo screening per il tumore del seno è offerto dal Sistema sanitario nazionale, con un’adesione che purtroppo non è uguale in tutte le regioni - ha continuato il ministro della Salute - Il nostro modello delle Brest Unit è considerato un’eccellenza a livello europeo, siamo all’avanguardia per la qualità delle cure e per la capacità professionale».

VILLAGGIO

Il sindaco Gualtieri ha parlato di un traguardo importante per la Capitale ricordando che al Circo Massimo c’è un villaggio bellissimo che diventa una vera e propria “Cittadella della Prevenzione” nella prospettiva della cura e della guarigione. Vicino alla manifestazione per la salute delle donne anche il presidente Rocca che ha sottolineato come Komen abbia aumentato la consapevolezza che il cancro si può sconfiggere, l’importante è fare prevenzione. «Siamo presenti come Regione Lazio. Domenica sarò presente per accompagnare questa straordinaria partenza» ha detto Rocca. Il Villaggio della Salute offrirà gratuitamente esami strumentali e consulenze specialistiche per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie, in collaborazione con il Gemelli che da sempre affianca Komen Italia e con l’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola. Grazie all’ausilio delle Unità Mobili della Carovana della Prevenzione è inoltre previsto un percorso dedicato a donne in condizioni di fragilità socioeconomica e, per la prima volta, alla popolazione transgender. A domenica l’appuntamento con le “Donne in Rosa” e con la prevenzione che salva la vita.