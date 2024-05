Race for the cure, in 100mila di corsa per la lotta ai tumori del seno con il Presidente Mattarella

Nuovo record per la Race for the cure a Roma, la manifestazione podistica di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno, che ha registrato 100mila iscritti. Partita dalla Bocca della Verità con lo start del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’onda rosa fa fatica a scorrere perché tutti vogliono salutare e fotografare il presidente sul palco.

Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, presidente del Comitato d'onore della Race for Cure, è giunto all'area allestita a due passi dal Circo Massimo e ha salutato le "donne in rosa", riunite su una gradinata, che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia. Poi Mattarella ha preso posto in tribuna autorità, dove ha ricevuto il pettorale numero 1 della venticinquesima edizione della manifestazione. Fra gli altri, in tribuna autorità, ci sono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il ministro della Salute , Orazio Schillaci. Partecipa alla manifestazione anche la squadra istituzionale di Montecitorio, con oltre duecento iscritti fra deputati e dipendenti.