Roma-Feyenoord, Viminale verso il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi

L'orientamento del Viminale in merito alla partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico è di procedere con l'indicazione del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi.

Le risorse per Roma

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato le risorse che verranno assegnate per il 2023 alle tre città metropolitane per migliorare la sicurezza urbana, in tutto 14,8 milioni di euro. In particolare a Roma andranno complessivamente 6,5 milioni, 3,7 milioni di euro a Milano e 4,6 milioni a Napoli.

I controlli effettuati

Il titolare del Viminale ha ringraziato per lo sforzo corale messo in atto sottolineando i primi risultati delle operazioni straordinarie già effettuate. Dal 16 gennaio al 27 marzo sono state impiegate 11.413 unità delle Forze di polizia, cui si sono aggiunti 981 appartenenti alle polizie municipali di Roma, Milano e Napoli e 1179 dipendenti di altri enti (aziende pubbliche, ispettorato del lavoro, Asl). Sono state controllate 103.135 persone, di cui 29.535 straniere, con 276 persone arrestate e 1384 denunciate. I controlli hanno riguardato anche 12.737 veicoli e 2.828 esercizi pubblici, ove sono stati individuati 456 lavoratori in nero o irregolari. Gli stranieri espulsi sono stati 297, dei quali 58 accompagnati presso i Centri di permanenza per i rimpatri.