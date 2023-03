Barcellona-Roma femminile, 1-0: la sblocca Rolfo col destro dal cuore dell'area

La Roma per l'impresa. Al Camp Nou, contro la squadra più forte del Mondo. Le ragazze di Spugna cercano il ribaltone storico dopo lo 0-1 dell'andata all'Olimpico per prendersi la semifinale di Champions League. Tutto questo, pensando che la squadra è nata pochissimo tempo fa, ha davvero dell'incredibile. Eppure le giallorosse sono qui, pronte a sognare. E ci credono. Non sono mancate le polemiche prima del match: ai tifosi della Roma presenti, sono circa un centinaio, è stato consigliato di non entrare allo stadio con i colori della propria squadra del cuore. E qualcuno, fuori dal mastodontico impianto catalano, non l'ha presa bene. Ma tant'è.

Al Camp Nou, per l'occasione, c'è anche Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Femminile della FIGC.

Il Barcellona ha concluso il riscadalmento. Anche la Roma in questo istante sta rientrando negli spogliatoi.

Nel momento in cui c'è stato l'annuncio delle formazioni, quando è stata nominata Losada, il Camp Nou ha risposto con un grande applauso.

PRIMO TEMPO

15' Il Barcellona è andato vicino al raddoppio, dopo che la Roma non ha sfruttato una buona occasione con Giacinti lanciata in profondità da Giugliano. Decisiva la deviazione di Minami.

11' GOL BARCELLONA: Passano le catalane. E lo fanno con Rolfo. Cross in area, un rimpallo premia l'inserimento dell'esterna mancina che dal cuore dell'area conclude col destro. Nulla da fare per Ceasar.

8' Bella ripartenza giallorossa, con Giugliano che serve Haavi, la giallorossa temporeggia un poco troppo, il pallone poi arriva a Serturini che ci prova col mancino. Alto.

7' La Roma soffre, ma per ora non rischia e cerca anche di alleggerire con Giacinti. Ma la partita è indirizzata. C'è da soffrire e si sapeva.

2' La prima conclusione è di Hansen, col mancino. Ceasar blocca.

1' Partono a razzo le padroni di casa, attaccando a destra con Hansen. Ma la Roma è attenta. E si difende.

1' Iniziata la partita al Camp Nou: il primo pallone lo muove la squadra di Giraldez . La Roma col completo bianco. Le catalane con i classici colori sociali.

Barcellona-Roma, le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Guijiarro, Wlahs, Bonmati; Hansen, Oshoala, Paralluelo. All.: Giraldez.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Losada, Giugliano, Andressa; Serturini, Giacinti, Haavi. All. Spugna.

Barcellona-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sfida tra Barcellona e Roma, in programma oggi alle 18:45 al Camp Nou di Barcellona, si potrà seguire in diretta su Dazn. La partita, inoltre, sarà trasmessa in maniera gratuita sul canale youtube Dazn. Diretta testuale su IlMessaggero.it