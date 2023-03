Napoli-Eintracht, devastazione in città il giorno dopo. Manfredi: «In caso di Scudetto, tifosi non dipingano monumenti di azzurro»

«Voglio fare un appello a tutti i cittadini e tifosi napoletani di evitare di dipingere di azzurro la città». A lanciare l'appello è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista di una festa Scudetto che per il Napoli appare sempre più probabile. «Vogliamo sicuramente sostenere questo grande entusiasmo - ha aggiunto Manfredi - e cercheremo di organizzare dei festeggiamenti che siano degni di questa grande gioia. Io però non posso vedere che monumenti della città e piazze della città vengano dipinte di azzurro. Questo rischia di restare per sempre, non dobbiamo correre questo rischio».