Roma, maratona e derby: domenica a rischio paralisi per il traffico

Si preannuncia una domenica difficile per la mobilità romana: dalle 8 di mattina fino all’ora di pranzo, le strade della città saranno percorse dalla maratona di Roma. Poi, subito dopo, si passa al derby fra Lazio e Roma.

Roma, maratona e derby: come muoversi

La partenza è alle 8 di mattina: 28esima edizione della maratona di Roma, la Acea Roun Rome The Marathon: 42 chilometri di un percorso che si snoda lungo piazza Venezia, il Circo Massimo, Caracalla, la zona della basilica di San Paolo, Piramide, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, vari tratti di lungotevere, San Pietro e Castel Sant’Angelo, Prati, il Foro Italico, il Flaminio, Campi Sportivi, la Moschea, viale Parioli, il Villaggio Olimpico, di nuovo la zona del Flaminio, Belle Arti, via Ripetta, piazza del Popolo, piazza di Spagna-Trinità dei Monti, via del Tritone, via del Corso, la zona di piazza Navona, corso Rinascimento e corso Vittorio, via del Plebiscito, di nuovo piazza Venezia e i Fori Imperiali. Per quel che riguarda i trasporti pubblici, come da tradizione, verrà chiusa la fermata metro di Colosseo. Saranno anche sospese 9 linee Atac - 2, 3 (tratta Trastevere-Porte Maggiore), 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628 - e 4 di Roma Tpl (226, 982, C6 e C8).

E nove quelle che subiranno deviazioni. Sul sito di Atac (atac.roma.it) e su quello di Roma Servizi per la Mobilità (https://romamobilita.it) sono disponibili tutti i dettagli. La mappa della gara è disponibile sul sito della maratona: https://www.runromethemarathon.com/pagina-maratona/ Finita la maratona si passa al derby fra Lazio e Roma che si gioca allo Stadio Olimpico alle ore 18.00. La concomitanza dei due eventi, visto che una parte del percorso della Maratona transita al Foro Italico, ovviamente, produrrà un effetto a cascata su deviazioni al traffico privato, alla mobilità pubblica e ai parcheggi. Su Roma Mobilità sono disponibili i dettagli sia per i trasporti pubblici e che per parcheggi e deviazioni.

