Coppa Lazio di Prima: derby Città di Rieti-Fiamignano, Casperia in casa

RIETI - Mercoledì di calcio per tre reatine partecipanti al campionato di Prima Categoria, Casperia, Città Di Rieti e Fiamignano Valle Del Salto saranno impegnate nella sesta e ultima giornata della Coppa Lazio dove nel girone G è ancora tutto da decidere vista la classifica molto stretta.

Spicca il derby tra il Città Di Rieti e Fiamignano Valle Del Salto, gara che si prospetta dall’alto tasso tecnico con i padroni di casa obbligati a vincere per proseguire il sogno Coppa, ospiti invece molto vicini alla qualificazione a cui basterà un pareggio per accedere direttamente alla fase a eliminazione del torneo. Gara che sicuramente saprà regalare emozioni viste le posizioni in classifica attualmente occupate dalle due squadre.

Match in casa per il Casperia, impegnato nel match di ritorno contro l’Accademia Sporting Roma, gara che purtroppo sa di amaro per entrambe vista l’impossibilità matematica di qualificazione per i due team che, comunque cercheranno di valorizzare al massimo la competizione per regalare un mercoledì di calcio ai propri supporter, padroni di casa reduci da una straripante vittoria in campionato sembrano aver ritrovato lo smalto perso da tempo, ospiti invece reduci da un pareggio nel derby capitolino contro il Castelnuovese Calcio.

Programma gare (VI giornata):

Mercoledì 15 marzo

Città Di Rieti-Fiamignano Valle Del Salto ore 15:00 (arbitro Federico Moretti di Viterbo)

Casperia-Accademia Sporting Roma ore 15:00 (arbitro Enrico Scoccimarro di Roma 1)

Classifica gironi

Girone G

Fiamignano Valle Del Salto, Poggio San Lorenzo 6

Città di Rieti 3

Girone F

Soratte 8

Accademia Sporting Roma 3

Casperia 2