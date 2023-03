Roma Ostia mezza maratona: le foto della manifestazione

Oggi a Roma la Colombo rimarrà chiusa dalle 9 per consentire la mezza maratona Roma-Ostia 2023. Novemila gli atleti iscritti che correranno tra l'Eur, via Colombo e il lungomare. Le prime riaperture sono previste dalle 11,30 e fino alle 13,30, al termine della gara. All'Eur le strade interessate saranno viale Europa, viale Tupini, viale dell'Umanesimo, via del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell'Oceano Pacifico. Poi gli atleti proseguiranno lungo via Cristoforo Colombo. La gara si concluderà alla rotonda di Ostia