Lazio, esami per Immobile: «Sto meglio». Ma per il derby resta difficile vederlo in campo

Mentre la Lazio è pronta a svolgere la rifinitura in vista del ritorno contro l'AZ, Immobile come da programma ha svolto gli esami al bicipite femorale della coscia sinistra. Costretto a fermarsi per la quarta volta a causa di un infortunio muscolare, l'attaccante è rimasto ai box subito dopo la gara col Napoli.

Un ko che con ogni probabilità gli farà saltare anche la sfida contro la Roma per rientrare direttamente dopo la sosta col Monza. In tal caso Immobile salterebbe sia l'andata che il ritorno nella stracittadina per la prima volta da quando è arrivato nella Capitale. Recatosi dopo le 9 al Paideia International Hospital per svolgere gli accertamenti, il capitano biancoceleste ha risposto lasciando una speranza ai cronisti presenti: «Sto meglio. Se ce la faccio per il derby? Dipende da oggi». Nonostante l'apertura però resterà veramente difficile averlo a disposizione contro i giallorossi.