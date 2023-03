Domenica 5 Marzo 2023, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08:05

Oggi la Colombo rimarrà chiusa dalle 9 per consentire la mezza maratona Roma-Ostia. Novemila gli atleti iscritti che correranno tra l'Eur, via Colombo e il lungomare. Le prime riaperture sono previste dalle 11,30 e fino alle 13,30, al termine della gara. All'Eur le strade interessate saranno viale Europa, viale Tupini, viale dell'Umanesimo, via del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell'Oceano Pacifico. Poi gli atleti proseguiranno lungo via Cristoforo Colombo. La gara si concluderà alla rotonda di Ostia. Durante la manifestazione, fa sapere Roma servizi per la mobilità, saranno deviate o limitate le linee 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706,708, 709, 712, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, C7 e C13. Alcune linee del servizio pubblico locale passeranno su viale dell'Artigianato e su viale dell'arte. La 767 e la 777 passeranno su via delle Tre Fontane. La 778, tra viale Europa e viale Egeo, percorrerà viale dell'Arte, viale dell'Artigianato, via delle Tre Fontane e via Val Fiorita. Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito internet www.romamobilita.it oppure seguire le indicazioni in tempo reale diramate dagli account social ufficiali del trasporto pubblico romano.

Assaggio di primavera ieri sul litorale romano, preso d'assalto dai cittadini in cerca di sole dopo un'intera settimana di maltempo. Da Ostia a Fregene passando per Fiumicino in tanti hanno trascorso la giornata, passeggiando sulle spiagge, sui lungomari e sulle banchine dei porti, complice la temperatura gradevole. I più coraggiosi hanno tirato fuori dall'armadio i teli da mare e si sono stesi sulla sabbia, in maniche di maglietta, per una tintarella fuori stagione. Presi d'assalto i tavolini all'aperto dei bar per il tradizionale caffè di tarda mattinata e soprattutto per un buon aperitivo prima di scegliere il ristorante in cui pranzare. Molti i locali che hanno registrato il tutto esaurito e tanti i romani che hanno pranzato baciati dal sole anche nella centralissima piazza Anco Marzio e al porto di Roma, davanti alle barche ormeggiate in attesa di prendere il largo. Gettonatissima la ciclabile fin dalle prime ore della mattina con decine di famiglie impegnate a pedalare. Preso d'assalto anche il pontile, trasformato in un mare di gente per godere del mare piatto e delle barche a vela che solcavano l'acqua e scattare selfie.

Mezza maratona Roma-Ostia, aumenta la partecipazione femminile

L'alternativa al mare sono state le scampagnate in pineta, con gruppi di ragazzi che giocavano a pallone. In tanti hanno scelto la Pineta di Castelfusano per correre e passeggiare lungo i sentieri accompagnati dagli amici a quattro zampe che, dopo giornate di pioggia, freddo e reclusi in casa, hanno finalmente potuto sgambare in libertà. Molti i runner intenti ad allenarsi, alcuni in previsione della mezza maratona che si corre oggi, partendo dall'Eur per arrivare a Ostia in piazzale Cristoforo Colombo. Cartoline simili a Fiumicino, che ha registrato il pieno nei suoi tanti ristoranti, e a Fregene dove i romani sono tornati a trascorrere la giornata dopo una settimana di pioggia. Affollata anche la costa a Sud di Ostia, da Torvaianica fino a Nettuno. Circolazione sostenuta sulle principali arterie in direzione delle località del litorale dalle prime ore della mattinata. Le vie Colombo e Pontina hanno subìto rallentamenti per i tanti romani in fuga dalla città. Traffico anche sulla via del Mare, la provinciale che collega Torvaianica ad Albano, sull'Ardeatina e sulla Nettunense verso Anzio.