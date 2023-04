Sabato 8 Aprile 2023, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 07:46

Quaranta furti di pezzi di auto (sportelli compresi!) in quindici giorni. I residenti di Villa Bonelli sono convinti di essere diventati una sorta di autoricambi en-plein-air a cui attingere in piena notte per rifornirsi di pneumatici, attuatori, catalizzatori, volanti e chi più ne ha, più ne metta. Se proprio va male, i "soliti ignoti" si accontentano pure di arraffare le prime cose che trovano all'interno. Lo scempio va in scena la mattina per le strade del quartiere, la più martorizzata dai ladri è via Giannetto Valli che, pure, è un'arteria abbastanza trafficata poiché di collegamento tra il Portuense e la Magliana: vetture parcheggiate con finestrini e lunotti spaccati, circondate da un tappeto di vetri sull'asfalto, altre senza più i battistrada e lasciate appoggiate su blocchetti di tufo. L'ultima sorpresa - che i residenti sui social hanno ribattezzato «iniziamo coi regali di Pasqua» - è di due mattine fa. Questa volta è stata depredata è una Volkswagen T-Roc a cui sono stati strappati e portati via entrambi gli sportelli anteriori. Insomma chi ha agito lo ha fatto con la maestria e una velocità degni di meccanici professionisti della Formula 1. Pit-stop Giannetto Valli il preferito lungo il percorso.

I RACCONTI

La zona, purtroppo, dall'inizio dell'anno è nel mirino di bande di ladri. Che puntano non solo alle macchine in sosta, ma anche a negozi (negli ultimi giorni numerose le "spaccate" commesse e tentate) e appartamenti. Ieri, intorno alle 13, Silvia ha denunciato persino uno scippo "vecchio stile", di quelli a cui ci si era tristemente abituati negli anni 80 quanto l'eroina impazzava e per acquistare la dose i tossicodipendenti erano pronti a tutto. Il fattaccio è accaduto in via del Forte Portuense: «Un uomo in scooter, occhiali specchiati, mi ha chiesto indicazioni per viale dei Colli Portuensi, mentre lo spiegavo si avvicina rapidamente strappandomi la catenina sottile con la Madonnina e un ciondolo con il mio nome in arabo - il racconto - Comunque non era un ragazzino ma un adulto di circa 50 anni».

Tanto che c'è chi pensa di non muoversi per le festività pasquali e rimanere a casa per non lasciare incustodite abitazioni e garage. «La situazione si è fatta talmente pesante - afferma il consigliere dell'XI Municipio Marco Palma che sta raccogliendo una dopo l'altra le segnalazioni dei residenti - che molti non partiranno per la Pasqua pur di non lasciare abitazioni e garage incustoditi del tutto. Dopo le feste faremo una riunione in cui decideremo il da farsi. All'ordine del giorno la possibilità di autotassarci per avere una vigilanza privata, ma c'è chi ha già proposto di organizzarci in ronde, sempre nel rispetto della legalità naturalmente e con eventuale collegamento con le forze dell'ordine, con gruppetti di "vedette" in azione tra l'una e le 4 della notte. Qualcosa bisogna pur fare».

Le testimonianze dei cittadini si susseguono. Felice P. spiega che «stamani ho visto un giovane rom che guardava dentro le auto all'angolo tra via Ripandelli e via Valperga. Quando gli ho chiesto cosa stesse facendo è scappato via». Carla è furiosa: «Non se ne può più, il 16 marzo hanno rubato la macchina di mio marito in via Giorgio Pallavicino». «In via Baffi - aggiunge Francesco sui social - per tre volte hanno rubato alla stessa auto la "musata" completa e l'altra notte un vicino ha visto due incappucciati entrare nel condominio. Queste bande sono impunite, servono leggi severe». Palma ha scritto al sindaco Roberto Gualtieri chiedendo la convocazione di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione alla necessità di dovere prendere provvedimenti urgenti. «Mentre facevo il video della ennesima macchina saccheggiata in via Giannetto Valli (3 auto in 4 giorni spogliate) un anziano mi ha dettodi essere stato vittima di uno scippo da parte di due persone in pieno giorno. Non è riuscito a reagire e la frustrazione è stata tanta». Fabio Conestà del Mosap, sindacato di polizia, afferma: «Non è facile cogliere sul fatto questi "specialisti" ma di certo è che nei commissariati e per il controllo di un territorio così vasto come quello di Roma c'è carenza di organico. Servono più agenti in strada e certezza della pena».