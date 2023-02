Martedì 21 Febbraio 2023, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 11:12

La caccia al posto a sedere per assistere alla gara di danza, in mezzo ad una marea di gente che già aveva fatto fatica a trovare un parcheggio, è finita in rissa domenica pomeriggio al Cadillac Village di Guidonia Montecelio, dove era in programma la Msp Dance Cup: una partecipatissima sfida tra bambini e ragazzi a passi di hip hop, danza acrobatica e moderna. La tensione, salita alle stelle perché dentro non ci potevano stare tutti i genitori e parenti arrivati ad assistere con tanto di biglietto, è scoppiata in zuffa quando due genitori hanno deciso di sedersi su delle sedie spostando la borsa e gli abiti di chi così così li teneva occupati per assentarsi qualche minuto. Un “furto” del posto per la coppia che, tornata, non ci voleva proprio stare. In pratica si sono affrontati due gruppi familiari, e per i bambini, spaventati, la festa era già finita.

Parole grosse, le donne accapigliate e qualche spinta, ma la situazione era ormai fuori controllo tanto che sul posto sono stati chiamati i carabinieri per riportare tutto alla calma. La gente accorsa per assistere alla gara era infatti davvero troppa, e non era bastato limitare gli ingressi ai parenti dei piccoli atleti che di volta in volta salivano sul palco per ciascuna delle sfide previste. Tanto che dopo l'intervento delle forze dell'ordine la gara è proseguita solo per i ragazzi più grandi, tutte le altre sono state sospese. E non è stato facile nemmeno andare via per via del caos nel parcheggio: sembra che qualcuno abbia pure dovuto chiamare il carroattrezzi per riuscire a conquistare la via d'uscita. Per fortuna per nessuno è stato necessario ricorrere alle cure del pronto soccorso. Le persone coinvolte nella rissa saranno sentite dai carabinieri, che procederanno nel caso siano sporte le querele.