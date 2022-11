Regione Lazio, Cavallari (FI): «Fondi a sostegno SSD per trasferte extraregionali»

«Un supporto economico per sostenere le società e le associazioni sportive, a carattere dilettantistico, nelle trasferte in territorio extra regionale. Il provvedimento è stato approvato alla Pisana, nelle scorse ore, all’interno del testo sulle Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità regionale 2022». Così, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Enrico Cavallari (FI).

«Questo mio emendamento è nato dalla necessità di sostenere e valorizzare la pratica dell'attività sportiva nei confronti delle SSD: siamo nel pieno di una fase economica pesante e bisogna avere cura delle realtà in sofferenza, che continuano a svolgere un lavoro prezioso sul territorio. Potranno accedere ai fondi a sostegno delle trasferte tutte le realtà con i requisiti previsti: l’aiuto sarà trasversale e certo per tutti» commenta Cavallari.

«L’approvazione del provvedimento rappresenta il primo tassello di un piano più articolato, nell’ottica anche del rilancio, in ambito sportivo, del marchio Regione Lazio nel Bel Paese: un mio progetto serio e ambizioso, su cui dovranno essere investiti fondi importanti e in cui, ovviamente, giocheranno un ruolo determinante le società sportive quando disputeranno le partite fuori dal Lazio» prosegue Cavallari.

«Resta essenziale mettere le SSD nelle condizioni di implementare, attraverso lo sport, le attività fondamentali alla crescita educativa e culturale, strumento di tutela della salute, miglioramento di benessere psicofisico, di inclusione sociale e promozione delle pari opportunità» conclude Cavallari.