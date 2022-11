Lunedì 14 Novembre 2022, 00:19

Scorte terminate e ordini che slittano alla fine del mese. La campagna antinfluenzale del Lazio è a rischio. L’allarme arriva dai medici di base che dallo scorso lunedì hanno esaurito le fiale. Costretti a cancellare le prenotazioni “a data da destinarsi”. Le richieste con i nuovi ordini sono state già inoltrate alla Regione Lazio che sta provvedendo con i prossimi carichi. I tempi di attesa però rischiano di allungarsi fino alla fine del mese di novembre. E potrebbe essere troppo tardi perché siamo già nel pieno dell’ondata influenzale. «Le segnalazioni sono state inoltrate dallo scorso lunedì, 7 novembre, quando i dottori hanno terminato il primo lotto consegnato a settembre. La Regione ci ha assicurato che il nuovo ordine è in corso e che al più presto saranno spedite le prossime scorte» annuncia Antonio Magi, presidente dell’ordine dei Medici del Lazio.

LA CAMPAGNA VACCINALE

Era partita lo scorso 10 ottobre la campagna antinfluenzale del Lazio. Con l’ordine, ad agosto, di 1,2 milioni di dosi destinate ai medici di famiglia e alle farmacie. Una scorta di 400 mila fiale in più rispetto all’anno precedente. Una contromisura adottata anche per contenere l’impennata di malati e ricoverati negli ospedali. Con il timore di un’altra ondata di pazienti Covid. Invece nelle Asl Roma 1 e 3, proprio le più popolose e quindi con più richieste, sono terminate: «Non solo sono terminate ma alla prima consegna ne sono arrivate la metà» denuncia Michele Lepore medico con 1.600 mutuati sparsi tra il Tufello, Monte Sacro e Vigne Nuove. È stato tra i primi camici bianchi a segnalare, subito alla farmacia dell’ospedale che assicura le consegne e quindi agli uffici della Regione Lazio, che il frigorifero dello studio era ormai vuoto. «Sono preoccupato, così come i colleghi, di non rientrare nei tempi prestabiliti. Per la campagna vaccinale è determinate somministrare il siero in anticipo rispetto all’ondata influenzale - spiega il dottor Lepore - le scorte sono finite anche perché ne hanno consegnate, in alcuni casi come nel mio studio, la metà. Sono stato costretto a cancellare le prenotazioni e a rimandare le sedute vaccinali senza però poter dare indicazioni precise ai pazienti preoccupati e in attesa» conclude il medico.

I TEMPI

E l’incognita ora è proprio sulla riprogrammazione. Perché, almeno per il momento, non c’è certezza sulla prossima data di consegna. «Dagli uffici regionali - sottolinea Lepore - mi hanno rassicurato che entro la fine del mese di novembre arriveranno le prossime dosi. Ma senza una data certa non è possibile programmare un nuovo calendario di appuntamenti che, di questo passo, potrebbe comunque finire a dicembre inoltrato. Troppo tardi perché la campagna sia efficace ed è invece l’obiettivo principale per evitare un’impennata di malati».

Il rischio dunque, nelle prossime settimane, è che i malati con febbre alta possano affollare i pronto soccorso degli ospedali della Capitale che tra positivi al Covid e carenza di personale medico, sono in costante difficoltà con una cronica carenza di posti letto.