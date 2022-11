Frosinone, si è dimesso l'assessore al centro storico Danilo Magliocchetti

L'assessore Riccardo Magliocchetti si è dimesso dalla giunta di Frosinone. Una decisione che era nell'aria già ieri e si è concretizzata oggi con l'invio di un messaggio di posta certificata. Al suo posto dovrebbe tornare Rossella Testa, già assessore al centro storico nell'amministrazione Ottaviani, lasciando il posto in consiglio comunale a Dino Iannarilli. Dietro all'addio dell'assessore ci sarebbero problemi familiari.

«Desidero ringraziare Danilo Magliocchetti per l’ottimo lavoro svolto in qualità di assessore al centro storico, all’artigianato locale, ai rapporti con le università, con il consiglio comunale e Regione Lazio, in sinergia e unità di intenti con l’intera giunta comunale – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Danilo, in questi mesi, ha impresso un segno forte e personale nell’ambito delle deleghe a lui assegnate, valorizzando e implementando il percorso di crescita intrapreso negli anni precedenti. In particolare, mi preme sottolineare l’impegno da lui profuso nel potenziamento dell’offerta formativa del capoluogo, attività che lo ha visto in prima linea nell’incontrare e coinvolgere le istituzioni universitarie, pubbliche e private, presenti nella nostra regione, con l’obiettivo di costituire un polo di assoluto livello da affiancare all’offerta di pregio già presente. Viste le sue qualità e le sue competenze, Danilo Magliocchetti – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – continuerà senz’altro a dare un importante contributo, in termini di idee e progettualità, alla città di Frosinone».