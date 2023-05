Mercoledì 3 Maggio 2023, 07:28

Sarà l'unica band italiana a suonare all'incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio a Londra. La Smile Orchestra di Monterotondo ha già entusiasmato gli amanti inglesi del jazz esibendosi in remoto ai festeggiamenti del Giubileo di Platino di Sua Maestà la Regina Elisabetta II del Regno Unito. Un concerto che ha affascinato i regnanti d'oltre manica ed ora i diciannove componenti della Smile Orchestra saranno a Londra il giorno dell'incoronazione del loro Re per un concerto a tutto swing. «Il concerto vuole essere un omaggio musicale al nuovo Sovrano Inglese dice Catalin Montanaro giovane ingegnere di Monterotondo e direttore dell'orchestra - nonchè un'occasione per ricordare l'eterna Regina Elisabetta II che è entrata nei cuori delle persone di tutto il mondo».

IL JAZZ

La band eretina è composta da 19 elementi, che comprendono quattro tromboni, quattro trombe, cinque sax, una sezione ritmica completa, una cantante e naturalmente il direttore di orchestra. Il repertorio del concerto londinese in omaggio ai reali sarà naturalmente a tutto swing ma non mancheranno brani arrangiati in stile britannico dal maestro Catalin. «Il repertorio della Smile Orchestra spiega Catalin Montanaro - che la contraddistingue a livello Internazionale, farà rivivere le atmosfere magiche dell'epoca swing. Il programma prevede i grandi classici di questo genere come In the Mood di Joe Garland, Tuxedo Junction di Erskine Hawkins e Moonlight Serenade di Glenn Miller.Per l'occasione, però, verrà eseguito un medley di musiche tradizionali Inglesi arrangiate da noi, in stile swing».

Insomma il jazz della band italiana in cartellone per l'evento reale ha già incuriosito i britannici e numerose sono state le testimonianze di affetto sulla pagina sociale della Smile ma anche la partecipazione degli spettatori farà sicuramente registrare il tutto esaurito. «La Smile Orchestra continua il maestro Montanaro - ha conquistato e incuriosito gli Inglesi che in pochissime ore hanno inviato numerosi messaggi social e hanno riempito le prenotazioni». L'unica band italiana a Londra per questi festeggiamenti non poteva naturalmente non incuriosire i media britannici e a Catalin Montanaro è arrivato addirittura l'invito della BBC per conoscere meglio e soprattutto far conoscere agli inglesi i musicisti italiani del jazz.

«L'evento ha destato anche interesse presso la redazione della prestigiosa BBC- spiega soddisfatto il direttore Catalin - che ospiterà la Smile Orchestra il giorno stesso dell'evento dedicando un'intervista a tutto il gruppo musicale. Un omaggio che sinceramente ci onora tutti ed è il segnale che la musica italiana e gli artisti italiani sono sempre molto apprezzati all'estero».

La Smile Orchestra è nata nel 2016 da una idea risultata poi vincente del giovane ingegnere Catalin Montanaro. La Smile rappresenta una tipica orchestra swing anni '40 e il repertorio ripercorre il glorioso periodo della Swing, attraverso le composizioni dei suoi grandi maestri come Glenn Miller, Benny Goodman e Duke Ellington.

L'orchestra si è esibita, riscuotendo di volta in volta sempre maggiore gradimento da parte del pubblico, in concerti che hanno ricevuto anche apprezzamenti da parte di noti musicisti del Jazz. La band ha maturato una notevole esperienza concertistica esibendosi in prestigiose location come l'International Jazz Day negli USA, dove si è consacrata a livello internazionale, ricevendo moltissimi apprezzamenti. Ma è stata viva anche ai tempi del Covid registrando video come il "Christmas Swing 2020", che spopolò sui social con migliaia di visualizzazioni.