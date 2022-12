Qualità della vita, Roma scende di 18 posizioni: peggiore per la criminalità, 22esima per bimbi e sport

Nella Capitale si vive peggio: Roma scende di 18 posizioni rispetto allo scorso anno. Sul podio, invece, tre città del Centronord: Bologna, Bolzano e Firenze. È quanto emerge dalla classifica sulla qualità della vita del Sole 24 ore.

Per quanto riguarda i sei ambiti in cui sono suddivisi i 90 indicatori, il podio vede in cima per "ricchezza e consumi" Belluno, Bologna e Bolzano; per "affari e lavoro" Milano, Trieste e Roma; per "demografia salute e società" Bologna, Modena e Roma; per "ambiente e servizi" Pisa, Siena e Aosta; per "giustizia e sicurezza" Oristano, Pordenone e Sondrio; per "cultura e tempo libero" Firenze, Trieste e Gorizia.

Cosa succede a Roma

Roma è la prima città per reddito medio per pensione di vecchiaia (ha 26.621 euro all'anno contro la media nazionale di 19.404). Ma è la 107esima per indice di litigiosità (2.060,3 cause civili iscritte ogni 100mila abitanti contro la media di 1.849,5).

Roma è la peggiore città per quanto riguarda la criminalità: prima su 107 province. Ed è la seconda per furti d'auto in sosta. Cresce il tasso di natalità dell'1,5%, aumentano (seppur di poco) le piste ciclabili (+0,8%) e diminuisce la concentrazione delle Pm10 (-1,8%).

Si riducono le librerie del 5,2%, cala l'indice della sportività di undici punti (è 30esima, 79esima per tasso di praticabilità sportiva delle strutture). Quanto a "sport e bambini" è 22esima. E' sotto la media nazionale per quanto riguarda il verde urbano fruibile (ha 17 mq per abitante a fronte di una media nazionale di 22,4), ma un'offerta culturale superiore (42,2 spettacoli ogni mille abitanti contro i 26,8 di tutto il Paese). Solo il 26% degli amministratori comunali ha meno di 40 anni.

Non è poi tanto male per il bel tempo. Si trova ottava in classifica per il soleggiamento (ha 8,6 ore di sole al giorno), 257 giorni all'anno ha una temperatura superiore ai 30 gradi e 17 giorni in cui ci sono eventi meteorologici estremi con forti temporali.

Le città metropolitane

Tra le città metropolitane, Milano, che nel 2021 era in seconda posizione, resta nella top ten, ma scende all'ottavo posto; Roma, come dicevamo, scivola al 31esimo (-18 posizioni); Cagliari sale di due posizioni (18esimo posto), Genova è al 27esimo posto (perde solo una posizione), Torino al 40esimo (-12 posizioni). Sul fondo Napoli (98esimo posto, in discesa di otto posizioni) e Palermo (88esimo posto, + 7 posizioni).