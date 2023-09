La pendolare rinuncia al lavoro, treni del Lazio sempre in ritardo: «Quattro ore per arrivare a Roma»

Rinunciare al lavoro per un viaggio "assurdo". Loredana Merlo, 48 anni, è una dei tanti pendolari del Lazio. Prende il treno da Manziana per arrivare a Roma tutti i giorni. «Ho sopportato neve, nubifragi e ritardi. Ma ora basta, rinuncio e faccio causa a Trenitalia», racconta al Corriere della Sera. Merlo, che fa la fisioterapista, impiegava un’oretta per arrivare alla clinica dove attualmente lavora. Ora ne impiega quattro. «Tra i pendolari ci sono anziani e bambini sottoposti a chemioterapia. È una vergogna intollerabile», dice ancora la donna. «Ho sopportato di tutto in questi anni, ma quello che sta accadendo negli ultimi giorni è surreale. Siamo allo sbando da inizio settembre, treni che scompaiono senza alcuna comunicazione, navette che non si sa dove prendere, ci lasciano in mezzo alla strada per ore sotto sole e pioggia», racconta.

Roma, panico sulla metro A a San Giovanni: lite con spray urticante fra i viaggiatori

Per questo la Merlo ha preso una decisione: «Ora non ho scelta. Ho cercato mezzi alternativi, ho perso tempo e salute. Lascio il mio posto da pendolare e mi metto in aspettativa non retribuita, nonostante paghi quasi 500 euro l’anno di abbonamento.