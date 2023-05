Venerdì 12 Maggio 2023, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 09:57

Due o tre treni vanno “in infermeria” e la linea B della metropolitana, anche oggi come negli ultimi sette/dieci giorni, va nuovamente nel caos: rallentamenti che ormai si attestano ben oltre i 15 minuti sfiorando, in alcuni momenti, anche la mezz'ora.

Passeggeri infuriati e foto sui social che rendono il panorama dell’affollamento delle banchine nelle stazioni indegne anche per il terzo mondo.

Roma, metro A e B: arriva il bando per «impianti elettrici più moderni». Il restyling durerà 27 mesi

Su carta, spiegano informalmente da Atac, in questo periodo sulla metro B è previsto un parco convogli di 18 treni che possono arrivare al massimo a 21 nei giorni migliori. In realtà, il totale dei treni in servizio è di gran lunga superiore: 31 vetture. Ma sono in corso le revisioni, quelle che dovevano essere iniziare nel 2017 e che il Campidoglio non riuscì mai a fare nonostante l’arrivo dei soldi statali. Quindi, da 31 metro si scende e di molto. Uno stato dei fatti che durerà svariati mesi visto che la revisione di ogni treno porta via 4 mesi e che i treni che superano un milione e 800mila km percorsi senza averla fatta devono essere fermati per legge.

Roma, la beffa dei biglietti della metro falsi. Per il tornello sono «scaduti»

Da giorni, poi, ad aggravare questo stato delle cose ci si sono messe anche le rotture di altri convogli. Per cui, da una settimana, al massimo Atac, raschiando il fondo del barile, riesce a mettere in campo una quindicina di treni: che più o meno corrisponde alla metà della flotta Atac per la linea B. Treni che, però, oggi dovrebbero essere scesi addirittura a 12, almeno stando a quanto filtra dal Campidoglio.

Atac, troppe ferie arretrate: «In estate servizio a rischio». A Roma mancheranno gli autisti

Alla fine, quindi, ammesso che da un capolinea il treno parta effettivamente vuoto, già alla fermata successiva si riempie e rallenta ancor di più i tempi di percorrenza in un domino perverso: più gente nei vagoni, più minuti servono per far salire e scendere i passeggeri e ripartire in sicurezza. Accumulando, quindi, stazione dopo stazione, sempre più ritardo, rallentando tutta la linea e facendo riempire le banchine di persone in attesa.