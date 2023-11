Parchi, il rapporto dell'Acos: li ha solo un'area museale ogni tre

“Criticità importanti presenti sul territorio e pertinenti alla gestione di Roma Capitale, riguardanti nello specifico la non facile cura del Verde pubblico adiacente a Monumenti antichi e moderni, Aree archeologiche e Musei”. Acos, l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, descrive così lo stato dei beni culturali della città, sottolineando come comunque, “allo stesso tempo” sono emerse situazioni virtuose, luoghi d’arte e di storia dall’aspetto decoroso ed invitante, che “devono essere sempre più numerosi nell’attrarre l’importante risorsa di fruitori appassionati e turisti”.

Nel monitoraggio del verde dei beni culturali questo è presente nel 31% dei casi, parzialmente presenti nel 37% dei casi e non c'è nel 32%.

Per quanto riguarda il decoro complessivo del sito, a pagare di più il prezzo sono i monumenti e le aree archeologiche del centro e i musei.

Lo studio analizza anche quante sono le iniziative per la diffusione della cultura. A livello numerico, nel 2022, è stato il I municipio ad aver sbaragliato tutti (con 80 eventi). A seguire il II (con 55), il VII (con 43).