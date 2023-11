Fiocchi di neve a Monte Livata. E la Capitale si prepara a vento e temporali

Un leggero strato di neve ha imbiancato Monte Livata. MeteoLazio, la rete amatoriale di appassionati di meteorologia, annuncia i fiocchi di questa mattina su una delle vette dell'area metropolitana romana, in questa che vuole essere una sorta di “prova di inverno” per la Regione.

Nel Lazio è in arrivo entro oggi una perturbazione dal Golfo di Biscaglia e che porterà effetti anche domani. Aumenterà il vento (da Sud o Sudovest) e, in serata, sono previsti temporali su Roma. Le minime sono in aumento e vedranno, a Roma, attestarsi intorno ai 6 °C. Anche per domani, martedì, le previsioni danno pioggia e temporali ma con temperature in aumento.

Gli improvvisi temporali potranno causare disagi alla viabilità: attenzione ai sottopassi e nelle aree verdi, dove rami e tronchi potrebbero essere più a rischio di cadute.