Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:38

Passo avanti verso la chiusura del cosiddetto “anello ferroviario” di Roma, cioè quel tratto mancante delle ferrovie fra Valle Aurelia e Settebagni, che consentirebbe di circondare la Capitale di una specie di Raccordo Anulare su binari. Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce la parte infrastrutturale (a Trenitalia spetta il servizio viaggiatori), ha infatti aggiudicato la gara di appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione del raddoppio della tratta Valle Aurelia-Vigna Clara, il cosiddetto “lotto 1A” dei lavori per la chiusura dell’anello ferroviario di Roma. L’appalto vale circa 30 milioni di euro.

LA STORIA

La chiusura dell’anello ferroviario di Roma fa parte di quella “cura del ferro” che è un leit motiv delle campagne elettorali da Rutelli in poi. Il primo a parlarne su Walter Tocci, assessore ai Trasporti nella prima Giunta Rutelli. Una serie infinita di traversie, però, hanno sempre bloccato l’opera . La stazione Vigna Clara è parte integrante di questa storia: la stazione funzionò solo fra il giugno e l’ottobre del 1990 in occasione dei mondiali di calcio. Poi chiuse i battenti e rimase così, abbandonata, per 32 anni finendo per far parte dei “farò” di ogni candidato sindaco e di ogni candidato presidente del Municipio.

Poi, nel 2016 sembrava giunta l’ora per la riapertura ma un ricorso di alcuni cittadini prolungò l’agonia fino al 2022: il 13 giugno finalmente i treni ripresero a circolare e a fermarsi. Ma pochi. Troppo pochi per essere appetibili: 18 convogli al giorno (16 il sabato e 0 la domenica) fra Valle Aurelia e Vigna Clara.

L’APPALTO

Per rendere efficiente il servizio serve il raddoppio del binario. L’appalto assegnato da Rfi a raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mi.Cos. Spa/Maceg Srl, Gema Spa e Salcef Spa, prevede appunto «la realizzazione del raddoppio del binario dell’attuale tratta Valle Aurelia-Vigna Clara comprensivo di tutte le attività relative alle opere civili, all’armamento ferroviario, agli impianti di trazione elettrica e delle altre tecnologie ferroviarie. La realizzazione del nuovo binario, in aggiunta a quello esistente, consentirà di incrementare il numero delle corse e di istituire un servizio metropolitano cadenzato», dice Rfi in una nota in cui poi si aggiunge: «L’intervento di raddoppio della tratta Valle Aurelia – Vigna Clara costituisce la prima fase funzionale (Lotto 1A) del complessivo intervento “Chiusura Anello ferroviario di Roma”, che ha l’obiettivo di potenziare l’offerta commerciale passeggeri nel nodo di Roma e creare un itinerario di gronda alla capitale per il traffico merci garantendo pertanto maggiore accessibilità al sistema ferroviario».

GLI ALTRI LOTTI

Gli investimenti previsti per il progetto “Chiusura Anello Ferroviario di Roma” sono complessivamente 1.245 milioni di euro finanziati con Contratto di Programma. Per il “lotto 1b” che va dalla stazione di Vigna Clara a quella di Tor di Quinto il costo dell’opera ammonta a 249,5 milioni di euro. C’è poi il “lotto 2” che va da Tor di Quinto a Val d’Ala, che include anche alcune modifiche all’area di Tiburtina e ammonta a 320,5 milioni di euro.

La chiusura dell’anello ferroviario di Roma avverrà per lotti, in particolare la conclusione dei lavori del lotto 1b e per il lotto 2, entrambi oggetto di Dibattito Pubblico, è prevista rispettivamente per il 2027 e per il 2029. La conclusione degli interventi del lotto 3 che invece prevede la realizzazione del bivio tra Pineto, Stazione Aurelia, il bivio Tor di Quinto e Smistamento è prevista per il 2031.