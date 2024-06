Venerdì 7 Giugno 2024, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 10:32

Ha frequentato lo stesso liceo di Kate Middleton e come lei sta per diventare una delle donne più invidiate del Regno Unito. Olivia Henson, 30 anni, oggi sposerà Hugh Grosvenor, l'under 40 più ricco d'Inghilterra, diventando la duchessa di Westminster. Il suo matrimonio celebrato nella cattedrale di Chester e poi nella tenuta Eaton Hall, un finto castello francese situato in 10.872 acri del Cheshire, è considerato il matrimonio dell'anno. Ma chi è Olivia Henson?

La sposa

Olivia discende dalla famiglia di banchieri Hoare, dai marchesi di Bristol e dai duchi di Rutland. La sua professione è tutt’altro che regale e fascinosa. È una senior account manager di Belazu, ben nota azienda che importa ingredienti di elevata qualità da tutta Europa, dando priorità al rispetto dell’ambiente. Ha un fratello di 29 anni che lavora nella gestione patrimoniale e una sorella di 26 anni che ricopre un ruolo di relazioni con il marchio. Si dice anche che parli spagnolo e italiano dopo aver completato gli studi ispanici e la laurea in italiano al Trinity College di Dublino. Proprio come la Principessa del Galles, Olivia ha frequentato l'elite Marlborough College, e prima ancora l'altrettanto venerata Dragon School di Oxford insieme alla collega Emma Watson. Ha lavorato presso Daily Dose LDN e No1 Rosemary Water prima di ottenere un ruolo presso Belazu. Indipendente e affermata, vive a Londra per lavoro. Il Duca di Westminster si divide invece tra la capitale e la residenza nel Cheshire. Probabile che, una volta sposati, si trasferiranno in pianta stabile nell’appartamento londinese di lui.

Come si sono conosciuti

A differenza di William e sua moglie, Olivia Henson e il Duca di Westminster Hugh Grosvenor non si sono conosciuti a scuola. La frequentazione ha avuto inizio in maniera molto classica. I due sono stati presentati grazie a gruppi di amici in comune. Sono bastati a lui appena due anni per essere certo di voler trascorrere il resto della sua vita al suo fianco. Si è inginocchiato a Eaton Hall, nel Cheshire, e le ha fatto la proposta di matrimonio.

Il matrimonio

La foto dell’annuncio del matrimonio li ha visti in abiti casual, a dimostrazione di come la nuova generazione di Reali britannici stia tentando di svecchiare questa classe sociale. La coppia ha inoltre previsto una regola per le loro nozze: niente regali. Il matrimonio si terrà presso la Cattedrale di Chester, ovvero nello stesso luogo in cui la sorella del Duca, Lady Tamara, sposò Edward van Cutsem nel 2004. Ci saranno due ricevimenti. Uno principale al venerdì, dopo la funzione nella cattedrale. Uno più intimo al sabato, riservato soltanto per amici e parenti più stretti.