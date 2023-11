Maltempo: perturbazioni in arrivo. Rovesci e nevicate anche a bassa quota: le previsioni dei prossimi giorni

Il forte abbassamento delle temperature del passato weekend ha trascinato l'Italia da un autunno mite a condizioni da pieno inverno. Una massa d'aria fredda ha infatti spinto i valori minimi fino a -8°C nelle Regioni del Nord, con freddo intenso anche al Centro Sud. Ma se la nota positiva degli ultimi giorni, nonostante il freddo, è stata la quasi assenza di precipitazioni, dalla giornata di lunedì 27 novembre sono previste piogge e rovesci anche di elevata intensità.

Previsioni meteo, nessuna tregua all'aria artica: due perturbazioni in arrivo, freddo e neve a basse quote

In alcune zone si assiterà ad un aumento delle temperature, che però continueranno ad essere inclementi in varie Regioni, con possibilità di neve a bassa quota. Come spiegano i meteorologi di 3B Meteo, ad essere resposabile di questa situazione è l'aria fredda di matrice artica che inizierà a dirigersi verso ovest, facendo resistere il "cusicnetto di aria fredda" ancora per alcuni giorni, soprattutto al Nord. Vediamo allora di seguito le previsioni meteo sull'Italia per i prossimi giorni.