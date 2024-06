Martedì 4 Giugno 2024, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 15:46

Si sono volute bene fino alla fine Bianca e Patrizia, le due amiche morte nel fiume Natisone venerdì scorso, a Premariacco (Udine). «Sapeva nuotare» racconta la madre di Patrizia ai giornalisti «ha aspettato Bianca, che non sapeva nuotare». Bianca Doros, 23 anni, il fidanzato Cristian Casian Molnar, 25 anni e l'amica Patrizia Cormos, 20 anni sono stati inghiottiti dal fiume Natisone, in piena dopo giorni di maltempo. I corpi di Patrizia e Bianca sono stati trovati domenica 2 giugno, si cerca ancora Cristian.

Le parole della mamma di Patrizia

Non è una questione di giustizia, «vorrei non fossero morte invano, magari che si fosse più pronti per salvare le persone, con meno autorizzazioni, perché non succeda più», ha detto in lacrime la mamma di Patrizia. Era «una bravissima ragazza» dice, « eravamo orgogliosi di lei, era la nostra gioia».

«Mi scriveva ogni giorno 'mamma ti amo' su whatsapp, mi chiedeva sempre se poteva fare qualcosa: 'Mamma ho quasi 21 anni, posso andare a prendere un caffè?'». Patrizia e sua madre la notte prima della tragedia erano rimaste a parlare fino alle 2 di notte, «poi è andata a studiare, fino alle 4, alle 6,30 si è alzata, ha fatto una doccia ed è uscita» per andare a sostenere l'esame. Intorno alle 12 la ragazza ha telefonato alla madre per chiederle se poteva andare «al lago, a Premariacco, le ho detto di no, poi ho detto va bene, lei mi ha spiegato 'facciamo una passeggiata, facciamo delle foto e poi torno a dormire'». È stato questo l'ultimo messaggio tra Patrizia e la mamma.

La scarsa conoscenza del fiume

«Nessuno dei tre conosceva quel fiume, l'hanno cercato su internet» racconta la madre. La donna ha detto di essersi rifiutata di vedere i video su internet che riprendono i disperati tentativi di salvataggio dei tre ragazzi, e racconta di aver visto solo la foto dell'abbraccio e quella sul greto asciutto. «Forse si poteva fare di più, forse era il destino». Solo un motivo per continuare ad andare avanti: «Ringrazio Dio che l'hanno trovata così posso piangere sulla sua bara, questo ci dà la forza di sopravvivere».