Nettuno, coppia di conviventi trovati morti in casa: lui 88 anni, lei 66. Ipotesi omicidio suicidio a colpi di pistola

Sono stati ritrovati morti, soli in casa in via Tronto a Nettuno, vicino Roma. È una coppia di anziani conviventi ed è stato il figlio dell'uomo di 88 anni che ha dato l'allarme.

Il macabro ritrovamento è stato fatto alle 10:30 circa.

Nettuno, coppia di anziani trovati morti in casa

Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che sia stato l'anziano a uccidere la compagna e poi a togliersi la vita. La donna aveva 66 anni ed era di origini bulgare. Da chiarire i motivi del gesto.

Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Nettuno, della compagnia di Anzio che indagano e del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi.

Non risultano al momento segnalati episodi precedenti da codice rosso.

