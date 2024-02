Venerdì 9 Febbraio 2024, 22:35

Un’irruzione notturna dal bottino di mille euro in contanti e duemila in gioielli e preziosi. È questo quanto sono riusciti a portare via alcuni ladri da una villa monofamiliare in via Romoli, una zona residenziale a ridosso del centro abitato di Monte Porzio Catone e non lontana dagli impianti sportivi cittadini di calcio e nuoto. Il colpo è avvenuto mercoledì notte attorno alle 3 e i proprietari, due coniugi cinquantenni che gestiscono un’attività commerciale in centro, stavano dormendo nella camera da letto, ma probabilmente sono stati addormentati con narcotici o qualche spray e quindi non si sono accorti di nulla. I malviventi sono entrati nella villetta attraverso il giardino dove hanno trovato una scala, utilizzata per salire fino ad una finestra del primo piano che hanno forzato.

Lo sfregio

Una volta all’interno dell’appartamento, hanno messo a soqquadro tutto, rovistando per circa un’ora in ogni angolo e svuotando tutti i cassetti presenti nelle camere e anche in salone.

Una volta arraffato l’ingente bottino, i ladri si sono dati alla fuga: durante la stessa hanno abbandonato un cassetto di bigiotteria di scarso valore in giardino, dopo averlo rovistato. Un colpo da veri professionisti sia per le modalità di ingresso nella villetta, sia per il sangue freddo utilizzato mentre cercavano i soldi e gli oggetti di valore. Al mattino i coniugi si sono risvegliati e hanno fatto l’amara scoperta e a quel punto hanno chiamato immediatamente i carabinieri della locale stazione che ora si occupano delle indagini. I militari stanno cercando elementi utili per cercare di risalire all’identità dei malviventi, anche se probabilmente gli stessi erano dotati di guanti per evitare di lasciare tracce ed erano incappucciati per celare il loro volto da eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La testimonianza

I carabinieri, comunque, hanno ascoltato la testimonianza delle vittime del furto e hanno sentito pure qualche vicino per capire se qualcuno abbia notato movimenti sospetti durante la nottata. Sempre a Monte Porzio, non lontano dalla zona dove è avvenuto l’ultimo furto, poco prima dello scorso Natale era stato realizzato un colpo in un’abitazione adiacente al ristorante “Il Monticello”, dove tra l’altro vive una dei proprietari della stessa attività. In quel caso i ladri avevano fatto irruzione attorno alle 21 e pure stavolta c’erano i proprietari in casa, ma i malviventi si erano chiusi all’interno della cucina e avevano smurato la cassaforte, portando via un bottino complessivo di circa quattromila euro tra contanti e oggetti preziosi. Nella cittadina castellana, un’altra zona spesso presa di mira è quella del “Villaggio Cronisti” dove avvengono da tempo dei furti “agevolati” dal fatto che in quella zona esiste una grave carenza di copertura della linea mobile e quindi c’è maggiore difficoltà di allertare le forze dell’ordine o di utilizzare sistemi di allarme di un certo tipo.