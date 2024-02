Armato di martello rapina le Poste di Aprilia: quinto colpo in pochi giorni in città

Armato di martello rapina le poste centrali di Aprilia. È accaduto questo pomeriggio in largo Marconi. Un uomo a volto coperto e armato di martello, dopo essere entrato nell'ufficio postale, ha intimato i dipendenti di consegnargli tutto il denaro presente in due casse, circa 1200 euro in contanti.

Ha arraffato il bottino ed è fuggito dileguandosi per le vie del centro urbano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio e gli agenti della polizia locale di Aprilia.

Non si arresta la scia criminale che, da una settimana a questa parte, sta minando la percezione di sicurezza in città, con cinque rapine nel giro di pochi giorni a tabaccherie e supermercati, oltre a un noto imprenditore edile di Aprilia che stamattina è stato rapinato dell'orologio in pieno centro.