Martedì 10 Ottobre 2023, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 10:03

Ancora un'aggressione nei Castelli Romani. E ancora una volta a compierla sarebbero stati dei giovani. Dopo i casi di Rocca Priora e Marino, stavolta i fatti sono avvenuti a Velletri, dove gli agenti del locale commissariato di polizia starebbero cercando di rintracciare alcuni ragazzi che l'altra sera avrebbero avuto uno scontro con una guardia giurata. Lo scenario della vicenda è stato viale dei Volsci, il tratto urbano di via Appia, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. Sabato sera un gruppo di ragazzi sarebbe arrivato al McDonald's di viale dei Volsci dopo l'orario di chiusura. Sul posto c'era un vigilantes a cui hanno chiesto di usare il bagno. La richiesta non poteva essere soddisfatta e la guardia giurata avrebbe opposto loro un rifiuto, che i ragazzi non hanno digerito. Hanno alzato i toni e poi le mani contro l'operatore della sicurezza privata, che sarebbe stato spintonato e preso a pugni. Fatta l'illecita bravata, la banda composta di sette o otto individui di giovane età si è allontanata a bordo di due automobili. L'uomo, malconcio, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Velletri. I medici gli avrebbero riscontrato alcune lesioni che dovrebbero guarire nei prossimi giorni.

LE INDAGINI

Sull'identità degli aggressori starebbe indagando la polizia di Stato di Velletri, intervenuta nei pressi del fast food la sera dei fatti, insieme ai colleghi di alcuni commissariati vicini, per acquisire informazioni utili a ricercare i picchiatori. Anche Velletri ha così avuto la sua aggressione, dopo quelle di Rocca Priora, Albano e Marino. In quest'ultima città i carabinieri hanno arrestato dieci giorni fa quattro persone, tutte italiane, che avevano picchiato e derubato un cassiere bengalese di un minimarket.

Anche in quel caso un avventore, stavolta una donna, aveva chiesto al commesso di andare in bagno. Al rifiuto del commerciante la donna aveva risposto scagliandogli contro della frutta e se n'era andata. Poi era tornata con quattro uomini che hanno malmenato il bengalese e danneggiato il locale. Altri sei minorenni dei Castelli Romani, tra cui uno straniero, sono stati recentemente denunciati dai carabinieri alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Roma per aver rapinato e malmenato un diciannovenne.

Quest'ultimo li aveva invitati a smettere di fumare mentre viaggiavano su un autobus del Cotral della linea tra Anzio e Albano Laziale. Inoltre, qualche giorno fa un altro negoziante, stavolta cinese, è dovuto ricorrere al pronto di Frascati dopo un'aggressione subita a Rocca Priora. Un diciottenne del posto gli aveva sferrato diversi violenti pugni sul volto per futili motivi, ma sarebbe stato rintracciato dai carabinieri grazie ai filmati di alcune telecamere. Infine, l'altra sera, l'aggressione alla guardia giurata a Velletri. «Mi auguro che vengano presi e puniti come si deve» commentano in città, dove il fatto non sembra aver avuto una vasta eco come in casi del passato.