Mercoledì 30 Agosto 2023, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 09:03

Picchiato selvaggiamente con un pugno in faccia e ricoverato d'urgenza in codice rosso al San Camillo. Ad essere aggredito, un autista dell'Atac in servizio sui bus navetta che sostituiscono il tram 8 fermo da settimane per lavori. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 7 del pomeriggio, lungo viale Trastevere all'altezza di via Pascarella.

LA DINAMICA

L'AZIENDA

Ancora incerta la dinamica: secondo quanto trapelato, l'aggressore è una persona che ha tentato di salire sul bus al di fuori della zona consentita per le fermate. Al rifiuto dell'autista, l'uomo si sarebbe posto di fronte il mezzo per evitare di farlo ripartire e, quando l'autista si è sporto dal finestrino per convincere l'esagitato a spostarsi, questi, per tutta risposta, gli avrebbe sferrato un violento pugno in faccia.Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno fermato l'aggressore, e i soccorsi. L'autista è stato portato in ospedale in codice rosso.

«Atac condanna fermamente il vile gesto ed esprime piena solidarietà e vicinanza al lavoratore. L'azienda ringrazia anche le forze dell'ordine che sono intervenute ed hanno fermato il soggetto responsabile dell'odiosa aggressione», scrive in una nota stampa la società dei trasporti comunale.

Da quanto risulta, l'autista, D. C., è considerato uno dei più esperti che lavorano per Atac in servizio da molti anni.

Pur non essendo in pericolo di vita immediato, il ricovero in codice rosso si è reso necessario per verificare con esami strumentali le eventuali conseguenze del pugno sferrato.

I PRECEDENTI

Sono numerosi i precedenti di aggressioni nei confronti di autisti o controllori del trasporto pubblico locale.A fine maggio scorso, una baby gang aggredì alla stazione capolinea della metro A di Anagnina un autista Atac poco prima dell'inizio del turno di servizio delle 5 di mattina.Ancora a maggio scorso, ma a inizio mese, un altro conducente Atac venne aggredito da un passeggero in via Tuscolana. Il passeggero si sarebbe infuriato al rifiuto dell'autista di farlo scendere fuori fermata. In quell'occasione, il conducente, un uomo di 54 anni, venne colpito da pugno andando a sbattere sulla porta che delimita il posto guida, incastrandola e impedendogli di uscire, tanto che dovettero intervenire i vigili del fuoco.A maggio dello scorso anno, una coppia uomo-donna di circa 30 anni, armati di coltello, tentarono di rapinare il conducente della linea 309 che per proteggersi si barricò all'interno della cabina di guida.Alle due di notte di marzo del 2022, un autista della linea 904 venne aggredito e rapinato da quattro malviventi che, lungo via Boccea, dopo essersi impossessati dell'estintore facente parte delle dotazioni di sicurezza del veicolo, fecero irruzione nella cabina del conducente minacciando l'autista e costringendolo a deviare dal suo percorso fino ad arrivare nella zona di Selva Nera dove i quattro rapinarono l'autista.Stessa linea, stessa nottata con poche ore di distanza, seconda aggressione: al capolinea di Largo Bedeschi, un uomo tentò prima di forzare la porta del posto guida per poi scagliarsi contro il conducente colpendolo con un pugno dandosi infine alla fuga ma non prima di aver mandato in frantumi uno dei vetri della vettura colpendolo con una pietra.