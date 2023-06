Roma, al Maximo shopping center arrivano due eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie in plastica

Il riciclo ecosostenibile arriva al “Maximo Shopping Center”. Da oggi, infatti, all’interno del centro commerciale saranno presenti due eco-compattatori, entrambi situati nelle aree Food Court del primo e del secondo piano, dove i visitatori potranno portare le proprie bottiglie di plastica Pet. L’iniziativa nasce da un accordo fra il Maximo Shopping Center e il Consorzio volontario autonomo Coripet e ha l’obiettivo di incentivare il processo “Bottle to Bottle” attraverso il quale le bottiglie usate possono generare un RPet, ossia la realizzazione di nuove bottiglie.

Maximo è tra i primi centri commerciali di Roma ad entrare nella rete degli ecocompattatori Coripet, che si sviluppa in tutto il territorio nazionale ed è in continua espansione. Coripet costituisce il primo modello italiano di economia circolare su scala industriale applicata alle bottiglie in PET. Le bottiglie in PET riciclabili rappresentano un esempio virtuoso di questo nuovo modello: dopo l’utilizzo vengono reinserite nel processo di produzione dando vita a nuove bottiglie o a nuovi prodotti in plastica RPet (PET riciclato) come fascette d’imballaggio, nonché filati come pile, materiale di riempimento per cuscini, ecc.

I visitatori del Maximo Shopping Center che usufruiranno del nuovo servizio, oltre a collaborare alla difesa dell’ambiente, godranno anche di numerosi vantaggi. Il sistema è molto semplice: basta scaricare l’app Coripet e dopo essersi registrati si ottiene un codice di riconoscimento che va usato al momento dell’arrivo presso l’eco-compattatore. Ogni bottiglia riciclata corrisponde a un punto. Raggiunti i 500 punti si avrà diritto a una Maximo Gift Card dal valore di 5 euro. Le bottiglie devono essere vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta in modo da permettere alla macchina di leggere il codice a barre presente.

Maximo Shopping Center conferma, con questa nuova iniziativa sul riciclo ecosostenibile, il proprio impegno sui temi ambientali. Nel 2021 è stata realizzata la campagna “Spegni sostenibile”, che ha visto nell’area del centro commerciale 12 smoker points, cioè colonnine in cui spegnere e buttare le sigarette. I mozziconi, così raccolti, sono stati riciclati per produrre nuova materia prima.

La campagna di Corporate Social Responsibility, sviluppata da Cushman & Wakefield che gestisce il centro, è stata premiata nell’ottobre 2022 con un Silver Award nella categoria CSR agli ECSP Solal Marketing Awards, la competizione dell’European Council of Shopping Places che premia i migliori progetti di marketing in ambito centri commerciali.

Dichiara Francesco Sirello, Asset Manager Italy di CPI Property Group – Proprietà del Maximo: “In un contesto mondiale in cui si cercano continue soluzioni articolate per abbattere l’inquinamento, i centri commerciali dove transitano milioni di persone hanno avuto ed hanno un ruolo fondamentale. Da oltre un ventennio quando in alcuni comuni e regioni era prematuro parlare di raccolta differenziata, i centri commerciali hanno istituito un processo di sensibilizzazione e raccolta all’interno delle proprie strutture con il raggiungimento di tonnellate di materiali riciclati ogni anno.

Maximo Shopping Center sin dalla sua ideazione ha avuto una connotazione orientata alla tutela dell’ambiente e delle persone, mediante progetti strutturali e strutturati, tecnici e di servizio, creando sinergie costanti sul territorio per sensibilizzare alle tematiche della sostenibilità ambientale. Sono orgoglioso di prender parte a questo nuovo progetto introdotto grazie alla collaborazione di Coripet e soprattutto all’attenzione costante della Direzione del centro nella continua ricerca di nuovi servizi dedicati alla collettività.

Aggiunge Alessandro Allegri, il direttore del Maximo Shopping Center: “Proseguiamo con questa iniziativa in collaborazione con Coripet nel nostro impegno per rendere migliore l’ambiente in cui viviamo e che lasceremo alle nuove generazioni. Ci piace anche essere innovativi nell’offrire servizi aggiuntivi ai nostri clienti e, allo stesso tempo, aprire le porte a nuove significative opportunità di raccolta di materiale da riciclare. Essere tra i primi centri commerciali di Roma ad aderire all’iniziativa di Coripet vuole essere anche uno stimolo a rendere ancora più capillari le azioni per la sostenibilità come questa”.