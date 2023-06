Lunedì 5 Giugno 2023, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 19:28

Il maltempo ha colpito Roma questa mattina. E non lascerà la Capitale per un po' di tempo, visto che secondo gli esperti questa sarà una caratteristica di giugno. Strade nel caos, sottopassi allagati, per un violento nubifragio che ha preso di mira, in particolar modo, le strade del X Municipio e del quadrante Ovest della città.

“C'è stato il transito di precipitazioni a causa del passaggio di una piccola goccia fredda in quota; una linea di temporali si è abbattuta tra stanotte e stamattina sull'area del Municipio X di Roma – dice Gabriele Serafini, fondatore di Meteo Lazio e componente di Ampro, l’Associazione meteo professionisti - La zona dell'Infernetto è risultata la più colpita con accumuli pluviometrici tra 75 e 90 millimetri circa. Sul litorale, tra Ostia e Fiumicino caduti tra i 30 e i 50 millimetri di pioggia. Colpiti anche i quartieri a sud della Capitale (cumuli tra 30 e 65 millimetri)". Nel pomeriggio si attendono nuovamente temporali, "ma dovrebbero interessare Appennini e Preappennini", continua Serafini. "Questi temporali - aggiunge - sono parte di questa prima parte dell'estate, anche nei prossimi giorni sono previsti sulle zone interne, seppur in un contesto termico più caldo rispetto ad ora. Le proiezioni per il lungo termine vedono un mese di giugno piuttosto piovoso”

Intanto, Coldiretti Roma ha chiesto lo stato di calamità naturale per Palombara Sabina e Moricone, colpiti nei giorni scorsi da un altro violento nubifragio che ha rovinato moltissime coltivazioni.