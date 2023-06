Maltempo Roma, temporale previsto in serata. Continua l'allerta meteo gialla nel Lazio

Il maltempo continua a colpire Roma. Stanotte un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale. E stasera sono previste nuove precipitazioni. Intanto nel pomeriggio di oggi, 5 giugno, continua a piovere in diverse zone: un forte acquazzone in zona Cassia, Isola Farnese, e a Palestrina. Precipitazioni anche sul litorale di Anzio. Un albero di grandi dimensioni è inoltre caduto a Monteverde Vecchio, in Piazza Rosolino Pilo.

Emilia-Romagna, dopo l'alluvione emergenza caldo: «L'acqua dei ristagni ribolle, i raccolti marciscono». Agricoltura in ginocchio